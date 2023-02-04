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麥卡錫募款大將兼操盤手米勒 監督團體關注

記者顏伶如／綜合報導
專門為大型企業擔任說客的米勒是眾院議長麥卡錫募款大將，更是麥卡錫爭取議長過程中的重要操盤手。(Getty Images)
專門為大型企業擔任說客的米勒是眾院議長麥卡錫募款大將，更是麥卡錫爭取議長過程中的重要操盤手。(Getty Images)

紐約時報3日報導，專門為大型企業擔任說客的米勒(Jeff Miller)是眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)募款大將，更是麥卡錫爭取議長過程中的重要操盤手，隨著麥卡錫如願當上議長，身為多年摯友的米勒儼然成為華府最有影響力的共和黨說客，如此微妙角色已引起監督團體注意。

報導指出，新會期開始選舉眾院議長投票頻頻難產，麥卡錫請來私交甚篤的米勒幫忙，米勒先在自己的華府豪華康斗(condominium)，招待麥卡錫政治團隊成員吃義大利麵並討論策略布局，然後在麥卡錫國會辦公室成立工作站，打電話向不願支持麥卡錫的共和黨國會議員拜票。

米勒還設法平息社群網站上討伐麥卡錫的保守派批評聲浪，請求某些共和黨金主出面勸說共和黨眾議員應為麥卡錫出任議長投下贊成票。

紐約時報分析，麥卡錫終於當上眾院議長，米勒政治行情水漲船高，儼然成為華府最有影響力的共和黨說客，過去很少有說客與眾院議長有著如此密切關係。米勒背後則代表著各式各樣的績優股企業(blue-chip corporate)客戶，政府政策擬訂與這些企業息息相關。

米勒的客戶名單包括：蘋果公司(Apple)、安布英博(Anheuser-Busch)、陶氏化學公司(Dow Chemical)、奇異(General Electric)、黑石集團(Blackstone)、西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)、製藥廠商組織「美國藥廠公會」(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，PhRMA)以及科技富豪馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)。

報導指出，米勒的角色已經引起監督團體注意，保守派人士則察覺米勒握有不受監督的權力(unaccountable power)，米勒路線剛好與保守派日益傾向的民粹化、反企業立場背道而馳。

麥卡錫 共和黨 眾院

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