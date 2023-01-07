美續軍援烏克蘭37.5億 首次提供50輛「坦克殺手」

美國首次提供布萊德雷式裝甲車給烏克蘭，圖為去年美軍在敘利亞戰場出動布萊德雷式裝甲車。(美聯社)

拜登政府6日宣布對烏克蘭 第29波安全援助計畫37.5億元，提供M2布萊德雷步兵戰車（Bradley IFV）、火砲系統、裝甲運兵車和地對空飛彈等，此外，這波援助也包含補充支持烏克蘭的歐洲盟國軍火庫。

這是美國首次提供布萊德雷步兵戰車給烏克蘭，美聯社報導，布萊德雷步兵戰車雖然不是坦克車，但配備可摧毀坦克的飛彈，因此被稱為「坦克殺手」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，布萊德雷步兵戰車正符合烏克蘭需求，感謝美國對烏克蘭的國防支持。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在白宮記者會 表示，這需要一些時間才能運抵烏克蘭，美國會盡快辦到。

五角大廈表示，將提供50輛M2布萊德雷步兵戰車，配備500枚拖式反裝甲飛彈，以及25萬發25釐米砲彈；18門配備155釐米砲彈的帕拉丁自走砲；100輛M113裝甲運兵車及138輛悍馬車等。

國務院 表示，這次援助包含直接供應武器給烏克蘭（28.5億元），提供2.25億元的外國軍事融資讓烏克蘭建立長期能力與支持烏克蘭軍隊現代化；此外，美國政府提供6.82億元的外國軍事融資給軍援烏克蘭的歐洲盟國。

國務院表示，自拜登政府上任以來，對烏克蘭援助金額已達249億元。

美聯社報導，除了德國宣布要援助烏克蘭裝甲戰車和愛國者飛彈防空系統之外，法國也表示會很快討論交運裝甲戰車的事宜。