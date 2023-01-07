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握拳聲援國會暴亂者 參議員霍利連任遭退役軍官挑戰

記者張聲肇／綜合報導
密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利，因為2021年國會暴亂當天，在議場外高舉拳頭替暴民加油，而遭到國會同僚調查。(路透)
密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利，因為2021年國會暴亂當天，在議場外高舉拳頭替暴民加油，而遭到國會同僚調查。(路透)

2022年期中選舉勝出的眾議員當選人，至今還卡在議場中，無法宣誓就職；2024年大選密蘇里州參議員席次之爭，已經鳴槍起跑。

現任密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)，因為2021年國會暴亂當天，在議場外高舉拳頭替暴民加油，而引起諸多爭議。

陸戰隊退役軍官庫恩斯(Lucas Kunce)特地挑在暴亂屆滿兩周年的6日，宣布出馬競選，矢言要拉下霍利。

庫恩斯在宣布參選的影片中稱呼霍利為懦夫，「時局艱困，密蘇里州民該有個敢為他們挺身而出的聯邦參議員，而不是臨陣逃跑的傢伙。」

庫恩斯本來有望贏得2022年民主黨提名，但在黨內初選以些微票數敗給酒廠大亨繼承人瓦倫坦(Trudy Busch Valentine)。瓦倫坦在11月大選時輸給和共和黨對手。

海軍陸戰隊退役軍官庫恩斯矢言要在2024大選中拉下霍利，宣布出馬爭取民主黨提名。...
海軍陸戰隊退役軍官庫恩斯矢言要在2024大選中拉下霍利，宣布出馬爭取民主黨提名。(美聯社)

現年40歲的坎斯，曾在陸戰隊服役13年，數度被派赴阿富汗及伊拉克戰場，退役時官拜少校。這段經歷，正是他認為參選2024的最大本錢，加上自幼家貧，苦讀出身獲得耶魯等名校學位，考取律師的奮鬥過程，都被他拿來當作吸引選民的宣傳重點。

他去年爭取民主黨提名時，募款金額不但贏過同黨其他競爭者，也勝過共和黨參選人。不過想要在密蘇里州要打敗共和黨現任參議員，恐非易事。

密蘇里20年前屬搖擺州，但過去10年已明顯右轉，現任州級民選官員幾乎清一色是共和黨人。

43歲的霍利曾任密蘇里州檢察長，2018年首度當選參議員。國會暴亂前一周，他就率先宣布反對國會認證拜登勝選。暴亂當天，他握拳鼓舞暴民衝進國會阻撓議員確認選舉結果的照片流出之後，曾替他助選的前參議員丹佛斯(John Danforth)深表懊悔，說他一輩子做過最糟糕的事，就是支持霍利。

參議員 密蘇里州 共和黨

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