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82歲防疫專家佛奇退休 打算演講、行醫、寫回憶錄

中央社／紐約29日綜合外電報導
佛奇卸任公職。（美聯社）
佛奇卸任公職。（美聯社）

全美首席傳染病專家佛奇將於12月31日卸下任職多年的聯邦公職。他接受專訪表示退休後打算寫回憶錄並鼓勵人們投身公部門，也直言最擔心政治干預公衛的現象。

「紐約時報」報導，日前於平安夜滿82歲的佛奇（Anthony Fauci）在美國國家衛生研究院（NIH）任公職逾50年，將在12月31日卸除總統拜登首席醫學顧問及38年美國國衛院「國家過敏與傳染病研究院」院長職務，回歸一介平民。

● 盼感召年輕人投身科學、醫學、公部門

見證從AIDS到COVID-19疫情、給7位總統當過顧問，佛奇可謂美國科學與醫衛的代名詞。紐時11月底專訪佛奇，他說雖然退休，但不會消失在公眾面前。他希望向大眾更多演講、回到大學校園，若有餘力也不排除行醫，目前則計劃撰寫回憶錄。

明年1月將重新掌控眾院的共和黨已放話，要徹查佛奇這幾年的COVID-19防疫作為並傳他到國會聽證；佛奇表示屆時一定開誠布公，沒有任何可瞞之事。

紐時問他所謂「離開公職、開啟新篇章」所指為何，佛奇表示基於倫理因素與利益衝突等規範，他暫時還不便透露細節，但已決定卸下公職後要追求與自己人生階段能相襯托的事物。他最想做的是感召年輕人投身醫學或科學，也盼年輕人投身公部門服務。

關於回憶錄，佛奇表示他想做的是忠實記錄人生故事，COVID-19肯定是其中一部分，「但佛奇此人並非與COVID-19畫上等號，我更想做的是完整呈現我個人的故事，從在布魯克林街頭長大直至一路到現在，希望能這樣，畢竟我以前也沒寫過書」。

● 堅不對川普出惡言 最憂政治汙染公衛

被問到除傳染病外最憂心的美國社會威脅，佛奇坦言最擔心公衛原則遭政治化的問題，「怎能任由紅州（共和黨執政州）拒打疫苗、藍州（民主黨執政州）普遍施打，然後紅州染疫死亡飆高的情況出現？這根本就是悲劇。」

紐時問最喜歡哪位他所服務過的總統，佛奇以不適宜討論這類問題為由不便回答。

紐時逼問「那川普肯定是你遇過最難搞的總統吧」，佛奇才鬆口「這顯然具有挑戰性，如我之前所說過，往後也會告訴大家」但他強調非常尊重美國總統職位，也慶幸能有機會告訴總統們一些有時他們不想聽的事，「他們都認真看待我所說的事，也都尊重我所給出最直截了當的建議」。

佛奇說他會保持登記為獨立選民，不會登記成任何黨派。

至於美國能從COVID-19疫情學到哪些教訓，佛奇認為成功之處在於以科學來應對，「長年對基礎與臨床研究的投資，讓我們得以在2020年1月就確認出現一種全新病毒，然後又能在11個月內大規模臨床試驗並研製出安全、有效的疫苗，這是巨大成就」。

但佛奇也不諱言美國在公衛應對措施上的短處，「我們的體系過時，很多領域甚至還沒有網路、電腦化，還有地方在用傳真機；當要應對新的疫情大流行時，這樣根本反應不過來」。

佛奇 醫學 疫情

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