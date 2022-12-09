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禁TikTok後 南達州檢討對中投資

記者張聲肇／綜合報導
南達科他州共和黨籍州長諾姆上周才禁止州內公務機構使用TikTok抖音應用程式，8日又下令檢討該州對中國的投資。(美聯社)
南達科他州共和黨籍州長諾姆上周才禁止州內公務機構使用TikTok抖音應用程式，8日又下令檢討該州對中國的投資。(美聯社)

南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂·諾姆(Kristi Noem)上周才禁止州內公務機構使用TikTok抖音應用程式，8日又下令檢討該州對中國的投資

諾姆最新一道行政命令，要求南達州投資委員會在七天內檢討旗下掌管的190億元退休基金和信託基金等投資組合，有多少配置在中國企業的股份上； 她認為，所有的中資企業都和中國共產黨有關連。

諾姆指出，「南達州的州民有權利知道，他們的納稅錢是否被投資在有利中國共產黨的企業裡面」。

她說，檢討對中國企業的投資，是出於國家安全的考量。但有批評者認為，身為農業州的州長，卻積極介入全國甚至國際議題，顯示她的政治野心絕不僅只限於南達州。諸如禁止州內的公務機構使用「中資企業」控制的TikTok平台，就很容易博得全國媒體的版面；而她樂於發表「抗中」談話，更讓自己的全國甚至國際知名度大大提高。

政壇已有人預測，2024年總統大選，諾姆可能會出馬爭取共和黨提名。

中國政府近年來加緊在中資企業裡布建「黨支部」，但這些黨組織對企業運作有多少影響力，外人並不清楚，專家也只知道黨與企業的關係「複雜」。

諾姆還要求投資委員會提出「逐漸退出中資企業」的計畫。去年，俄國入侵烏克蘭以後，該委員會也檢討了自身與俄國企業的關係，結果發現沒有半毛錢直接投資於俄企。

拜登政府去年在禁止美國人投資的中資企業名單上，又增列了許多公司，理由是這些公司與中國軍方過從甚密，或參與中國政府監視人民的行動。中國政府還對此大肆批評，極表不滿。

投資 共和黨 共產黨

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