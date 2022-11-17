川普參選2024 白宮預防滔滔謾罵將「先發制人」

前總統川普宣布三度參選總統，白宮已擬定「川普計畫」因應川普對拜登總統的攻擊。拜登的推特15日晚還發布了「川普讓美國失望」的短片。（取自推特）

隨著川普 正式宣布參選以奪回橢圓形辦公室，拜登 總統這廂也已準備實踐幕僚及顧問號稱的「川普計畫」(the Trump project)；可以想見，川普正式成為總統候選人後，必對拜登和白宮 展開滔滔謾罵，拜登白宮將接招回應並「先發制人」。

拜登顧問表示，拜登將繼續強調川普是對民主的威脅；他的政治顧問群將努力凸顯川普四年任內並沒有為國人帶來實際成就。

川普15日晚宣布競選總統演講中幾乎立即對拜登發動攻擊，抱怨「拜登和激進左翼瘋子把我們的政府搞得一團糟」。而在川普宣布參選前幾個小時，拜登的政治推特帳號即發出短片，嘲笑川普夸夸而談自己為美國的基礎設施做過些什麼。

川普演講之際，拜登的推特還發布了名為「川普讓美國失望」(Donald Trump failed America)短片，呈現2021年1月6日國會大廈的騷亂場景。

如何因應川普的正式參選，白宮方面花了數月時間研究。主要領導此計畫的是拜登頂級傳播策士、資深顧問鄧恩(Anita Dunn)和負責拜登2020年競選活動、現任白宮副幕僚長狄倫(Jen O'Malley Dillon)。

拜登上周表示，他「傾向」參選2024大選，但在明年初宣布決定之前，會先與家人商量。官員指出，川普決定參選，肯定會激勵拜登再次出馬。拜登將川普視為需要制止的「危險」，他經常表示，他是唯一擊敗過川普的人，暗示他最有可能再次擊敗川普。拜登也曾公開表示，再度面對川普，他「不會讓人失望」。民主黨在期中選舉表現超出預期，也令拜登感到鼓舞。

紐約時報指出，拜登上任後，經常試圖忽視他的「前任」。川普正式參選，可能會結束拜登一直以來的克制，因為總會有一些民主黨人敦促他大聲點明川普。

白宮官員對拜登何時正式宣布是否競選連任，仍含糊其辭；他的顧問群希望能延到他們準備好再宣布。因為，一旦總統確認候選資格，有關他必須如何競選籌款和花費的新規則就會生效。但與此同時，拜登本人越來越相信，將川普趕下台、讓他無法入主白宮的使命，尚未結束。

「沒有人比拜登更清楚認識川普對國家構成的獨特生存威脅，」白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)在川普宣布參選前表示：「 而且沒有其他人打敗過他。我認為對我們來說，那是兩顆北極星。」

在川普宣布參選後，一名隨總統前往印尼峇里島20國峰會的記者問拜登，對此宣布有沒有話要說。正與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會面的拜登看著馬克宏，兩人相視而笑；拜登說：「不算有。」