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「這不該是不滿政敵的政治宣言」川普控告喜萊莉誣陷遭法官駁回

編譯孫梁／綜合9日電
聯邦地區法官9日駁回前總統川普今年初控告前國務卿喜萊莉·柯林頓等民主黨要員的訴訟案，認為川普的指控是政治宣言，而不是可按司法程序處理的訴訟。(美聯社)
聯邦地區法官9日駁回前總統川普今年初控告前國務卿喜萊莉·柯林頓等民主黨要員的訴訟案，認為川普的指控是政治宣言，而不是可按司法程序處理的訴訟。(美聯社)

佛羅里達州的一名聯邦地區法官9日駁回前總統川普今年初的控告案，川普指控前國務卿喜萊莉·柯林頓等民主黨要員非法將他與俄羅斯連在一起，但法官認為川普的指控是政治宣言，而不是可按司法程序處理的興訟。

法官裁決道，川普在控案中提出的敲詐和陰謀論等司法論點，不僅得不到法律權威的支持，而且已被先前的判例明令禁止採用。法官說：「川普不是在為法律傷害尋求補救，而是試圖凸顯他的200頁政治宣言，以表達對政敵的不滿，但法院不是合適的論壇。」

川普的律師團隊表示將上訴，「我們強烈反對充滿錯誤釋法的裁決，法官無視政府獨立調查的事實，是被告方預謀誣陷川普，試圖影響2016年總統選舉」。

川普今年3月提交的訴案稱，民主黨人試圖藉由通俄門指控影響2016年總統大選，索求至少2400萬元的損失補償和懲罰賠償，因為是川普承擔了辯護費、法律費和其他費用。

控案指名道姓地控告柯林頓、聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey)、國會眾議員謝安達(Adam Schiff)和前英國情報官員史提爾(Christopher Steele)，史提爾在2017年公布的文件中稱川普試圖與俄羅斯密謀操縱美國選舉。

川普的訴案說：「2016 年大選前夕，柯林頓及其同夥精心策畫了一個不可思議的陰謀，蓄意汙衊共和黨對手川普勾結外國敵對勢力，這是對美國民主的冒犯。」

柯林頓的律師今年5月向法庭表示，川普興訴是一種募捐策略，但「無論是作為募捐工具還是政治訴求，他的指控都沒有訴訟價值，應被駁回」。

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)在通俄門調查中發現，與俄羅斯有關的人士在選前多次與川普公司的高管接觸，但並不證明川普競選團隊的人故意與俄羅斯勢力密謀干預2016年大選。

川普 俄羅斯 柯林頓

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