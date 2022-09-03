白宮氣候團隊改組 顧問麥卡錫將離任

白宮氣候顧問麥卡錫(圖)本月將離任，遺缺由副手扎伊迪扶正。(路透)

拜登 政府重整應對氣候變遷 團隊，白宮 氣候顧問麥卡錫(Gina McCarthy)本月將離任，遺缺由副手扎伊迪(Ali Zaidi)扶正；此外，拜登總統還延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔(John Podesta)擔任資深顧問，主責潔淨能源的研發與落實，並主持氣候變遷工作小組。

拜登延攬歐巴馬政府時期負責氣候議題的白宮前顧問波德斯塔擔任資深顧問。(美聯社)

白宮有兩大氣候變遷資深官員，除了麥卡錫，還有氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)，柯瑞還負責與中國協調共同應對氣候變遷行動。

有線電視新聞網(CNN)報導，麥卡錫原本就只打算擔任白宮顧問一年，但一直拖到民主黨政府通過氣候變遷法案才提辭呈，她將工作到本月16日；此外，柯瑞會持續堅守崗位，包括參加今年秋天聯合國氣候峰會。

CNN報導，麥卡錫曾任歐巴馬的環保署署長，在拜登政府負責推動跨部會的氣候變遷行動；國會上月通過打擊通膨法案，其中包含3700億元的潔淨能源條款，但立法部門認為麥卡錫貢獻有限，主要是民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)和民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)達成共識，為法案踢了臨門一腳。

拜登透過聲明表示，感謝麥卡錫的領導，通膨法案為美國在潔淨能源和氣候變遷領域跨出一大步。

拜登將氣候政策作為主要競選支票，上任後不久就舉行氣候變遷領導人峰會，並宣示「以2005年為基準，2030年之前溫室氣體減排50%到52%」，為前總統歐巴馬承諾的兩倍；他並針對氣候變遷簽署行政命令，誓言加速生產電動車(包含汽車和輕型卡車)，在2030年占比五成新車。