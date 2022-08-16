阿拉斯加、懷俄明州初選 3女將是焦點

穆考斯基。(美聯社)

阿拉斯加州 、懷俄明州初選16日登場，三名共和黨 政壇女將是兩場初選的看點，投票結果攸關一名昔日共和黨明星的政治前途，另一名共和黨政治人物的政治生涯則可能暫時畫下句點。

尋求連任的共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)目前擔任眾院國會暴動調查委員會副主席，委員會調查重點在於前總統川普 設法推翻2020年大選結果的各種手段，以及是否參與規畫2021年1月6日國會暴動。

長期以來反對川普的錢尼雖是「三連霸」眾議員，由於堅決阻止川普再度角逐總統大選，這次爭取連任面臨黨內極大壓力。川普已將踢除錢尼列為首要目標，在初選中安排哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)挑戰錢尼。

律師出身的海吉曼原本並沒有全國知名度，直到去年獲得川普背書才受到媒體注意。

懷俄明州是共和黨占有極大優勢的「深紅州」，川普2020年大選在懷州得票率約70%，拜登總統得票率僅27%。

政治觀察家分析，錢尼唯一勝算就是民主黨支持者願意投票相挺。另外，媒體報導錢尼或許有更上一層樓的規畫，可能角逐2024年總統大選。

共和黨籍阿拉斯加州聯邦眾議員楊恩(Don Young)今年3月過世，曾為2008年大選共和黨副總統候選人的前阿拉斯加州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)宣布參加特別選舉，爭取遞補楊恩遺缺。

過去10多年裡，裴林並未參選公職，這回重出江湖仍以保守派立場為訴求。