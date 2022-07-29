川普女婿新書斥凱利表裡不一 稱凱利無故推伊凡卡後道歉

前總統川普女婿庫許納(右)在即將出版的回憶錄中指控，前白宮幕僚長凱利(左)在白宮被視為有雙重人格的惡霸。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)報導，前總統川普 女婿庫許納 (Jared Kushner)在即將出版的回憶錄中指控，前白宮幕僚長凱利(John Kelly)在白宮被視為有雙重人格的惡霸，凱利某次在橢圓辦公室開會不順後，動手推開擋路的川普女兒伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)；但凱利否認這一指控。

庫許納在回憶錄也提到2017年在北京發生的事件，一名中國維安官員企圖阻止川普軍方幕僚提授權核武的「核足球」(nuclear football)，與川普一起參加會議；庫許納說凱利反應過度，「他衝去門邊，揪住對方衣領並將對方壓在牆上」。

庫許納在書中寫道，凱利直言中國人很粗魯，不該如此待客，之後逕自離去抵制該會議；「核足球」事件後，凱利拒絕接受中國官員致歉。

庫許納的新書「打破歷史：白宮回憶錄」(Breaking History: A White House Memoir)預定8月23日上市，他在書中寫道，他和伊凡卡一直認為凱利是笑面虎(duplicitous)，但就那麼一回「凱利原形畢露」。

庫許納寫道，凱利某天從橢圓辦公室爭執不下的會議走出，伊凡卡不知他怒氣沖沖，經過時向凱利打招呼，「凱利將她推開，橫衝直撞地離去。她沒受傷，也未對此爭執大作文章，但凱利在盛怒下露出他的本性」。

庫許納在回憶錄中指出，凱利約一個小時後，走去西廂二樓的伊凡卡辦公室「溫和致歉，而伊凡卡也接受」。

華郵指出，凱利在電郵中回應庫許納對此事的描述，「我不記得你描述的任何類似情況」；凱利表示：「我曾推過女人這事讓人難以置信，這種事從未發生過」。凱利表示從未蓄意推人，也不記得因他未做過的事曾向伊凡卡道歉。

不過庫許納在回憶書中指出，伊凡卡幕僚長裘莉．拉德福(Julie Radford)當時和伊凡卡開會，也親耳聽到凱利道歉，「那是伊凡卡幕僚唯一也是最後一次看到凱利去他們位於西廂二樓的辦公室」。

華郵報導，伊凡卡和拉德福回應庫許納的說法，稱凱利確實前去致歉。

華郵指出，凱利是陸戰隊四星退休上將，他原為國土安全部部長，但上任第一年被調去當川普的第二位幕僚長；凱利盼整頓當時混亂的白宮，帶來秩序與軍式紀律，但隨即遭川普部分內圈人士反彈，庫許納和伊凡卡多次繞過凱利職權或無視其規定行事。

庫許納還批凱利表裡不一，私下不屑伊凡卡，但公開場合卻不斷恭維她。