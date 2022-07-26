川普女婿庫許納自曝曾罹甲狀腺癌 連岳父都不知情

前總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）在即將於下個月出版的回憶錄中透露，自己在白宮任職期間被診斷出患有甲狀腺癌，但他抗癌過程沒有告訴任何人，包括川普。（路透）

前總統川普 的女婿庫許納 （Jared Kushner）在即將於下個月出版的回憶錄中透露，自己在白宮 任職期間被診斷出患有甲狀腺癌，但他抗癌過程沒有告訴任何人，包括川普。

紐約時報報導，川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）的丈夫庫許納在即將於8月23日出版的回憶錄《打破歷史：白宮回憶錄》（Breaking History: A White House Memoir，暫譯）中寫道，他2019年10月陪川普搭乘總統專機「空軍一號」時，白宮醫生康利（Sean Conley）把他拉到醫療艙，稱接獲醫療中心的檢測結果，顯示他有癌症，「必須立即安排手術」。

庫許納表示，他請醫生隔天到他辦公室，並要求醫生不要告訴告訴人，尤其是他的妻子或岳父川普。

根據報導，當時川普政府正與中國進行貿易談判，最終達成放棄課徵關稅的第一階段協議。

庫許納寫道，癌症在早期階段發現，但需要切除大部分甲狀腺，並被警告他的聲音可能會受到影響和傷害。但庫許納沒有解釋為何不願公開罹癌消息。

紐約長老會醫院（New York-Presbyterian Hospital）的醫師決定庫許納必須接受手術，移除甲狀腺的異常增生，並將手術安排在感恩節前的星期五，「如此，我可以把減少在辦公室的時間壓縮到最小。我的缺席甚至可能不會被注意到。這就是我想要的」。

最後除了讓妻子伊凡卡等少數人知道這件事以外，他沒有告訴白宮更多人，包括川普。