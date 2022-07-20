亞利桑納州長共和黨初選 建制派槓川普

爭取亞利桑納州長共和黨提名的卡琳‧泰勒‧羅布森(左)和卡麗·雷克分別獲得前副總統潘斯、前總統川普的支持，凸顯建制派與川普派的明顯分裂。(美聯社)

亞利桑納州 州長杜西(Doug Ducey)等建制派共和黨 人力阻前總統川普 的盟友及他背書的參選人贏得黨內提名，凸顯杜西與前副總統潘斯所屬的建制派與川普派系之間逐漸明顯的分裂與對立。

杜西是共和黨迅速崛起的建制派一員，建制派共和黨人力挺房地產開發商卡琳‧泰勒‧羅布森(Karrin Taylor Robson)對抗獲得川普背書的「福斯新聞」(Fox News)前主播卡麗·雷克(Kari Lake，共和黨)，挑戰亞利桑納州州長參選人的共和黨黨內提名。

這場州長提名選戰激烈，羅布森先後贏得共和黨籍新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)與潘斯公開表態力挺，潘斯將於22日與羅布森同台拉票。

擇日不如撞期，川普也已排定22日為雷克站台，凸顯共和黨建制派與川普派系分裂與拉鋸的情況。

建制派力挺羅布森，讓人想起杜西等主要共和黨領袖為喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)站台，助他在初選中擊敗川普支持的候選人、喬治亞州前聯邦參議員普度(David Perdue)；尋求連任的坎普享有對抗普度的優勢，且最終以近52個百分點得勝。

極少州如喬治亞州和亞利桑納州般，對川普的2020年大選謊言發揮核心影響作用，坎普和杜西當初拒絕推翻選舉結果令川普震怒。

川普支持的參選人已在喬治亞州吞敗，如果川普最終決定角逐2024年總統大選，8月2日的亞利桑納州選情是他「安插樁腳」的最後機會。

杜西面臨任期限制，共和黨在亞利桑納州的選情可能更加膠著。

雷克員先看似所向披靡的選情在選戰尾聲變得更激烈，提早投票的結果顯示，羅布森傾注龐大家產企盼拉下獲得川普背書的雷克，雷克的募款數額則遠遠落後。

截至6月1日的競選資料顯示，羅布森的選舉支出已領先雷克超過20%。