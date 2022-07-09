我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱

記者顏伶如／綜合報導
威斯康辛州高等法院8日以4票對3票通過裁決，禁止設立集票箱。(Getty Images)
威斯康辛州高等法院8日以4票對3票通過裁決，禁止設立集票箱。(Getty Images)

保守派陣營限縮投票權再下一城，威斯康辛州高等法院8日以4票對3票裁決，禁止設立集票箱(ballot drop boxes)。

由於威州初選將於8月9日舉行，州長、聯邦參議員選情緊繃，威州被視為對全國選舉具有關鍵影響的決戰州(battleground state)，威州高等法院裁決格外受到媒體矚目。

威州高等法院8日同時裁定，禁止選民將已經填寫完成的缺席選票(absentee ballots)交給他人代為繳交，某些保守派人士長期以來主張，代替他人繳交缺席選票涉嫌「收集選票」(ballot harvesting)。

「美國投票基金會」(U.S. Vote Foundation)統計，全美30州以及華府特區允許集票箱設置。「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)指出，全美31州訂有州法允許選民將選票交由他人代為繳交，其中某些州規定選民只能請家人或照顧者(caregivers)代為繳交選票，其他州則允許選民把選票交給任何人代為繳交。

華盛頓郵報分析，威州高等法院的裁決讓投票權倡議團體感到憂心，某些選民行使投票權將變得困難，例如行動不便的身心障礙民眾，未來繳交缺席選票恐出現問題。共和黨人士則說，禁止他人代為繳交缺席選票，有助於防止冒名投票的弊端產生。

集票箱的設置在威州已有多年歷史，爭議事件極為罕見。受到疫情影響，威州選務官員在2020年選舉時擴大使用集票箱，威州選民透過缺席投票行使投票權的數量也創下新高。

根據統計，2020年總統大選期間，威州各地累計設置500多個集票箱，共和黨人士則對擴大集票箱的措施提出抗議。共和黨方面指出，威州州法規定，缺席投票必須是選民以郵寄或親自繳交方式完成，並且是把選票繳回選務人員。

威州高等法院裁決，代表著今後威州選民必須親自繳交缺席選票。

投票 共和黨 華府特區

上一則

被影射戀童 前阿州法官告誹謗遭駁回

下一則

與4女有染 WWE前總裁16年付1200萬封口費

延伸閱讀

保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱

保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱
研究：全美企業高層主管 傾向共和黨增多

研究：全美企業高層主管 傾向共和黨增多
芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊

芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊
17歲殺性虐惡狼 威州關鍵判決 22歲的她有望無罪

17歲殺性虐惡狼 威州關鍵判決 22歲的她有望無罪

熱門新聞

空中巴士的官網報導中國獲得大訂單。（空巴官網截圖）

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

2022-07-01 21:34
商業內幕取得的法庭文件顯示，世界首富馬斯克2021年11月跟他創辦的Neuralink公司高管齊利斯悄悄地有了一對雙胞胎。(路透)

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

2022-07-06 22:06
線上優惠訊息公司「Honey」聯合創辦人、台僑第二代阮喬治(George Ruan，音譯)。(取自Linkedin網站)

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

2022-07-07 21:38

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

2022-07-03 00:08
來自加州的日裔一家三口，3日在波特蘭市區東岸廣場(Eastbank Esplanade)騎乘自行車時，遭到一名男子攻擊。圖取自俄勒岡州政府網站

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

2022-07-05 09:41
馬斯克2日回歸推特，貼出一張他帶四個孩子與天主教教宗方濟各的合照。 取材自馬斯克推特

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

2022-07-02 08:12

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗