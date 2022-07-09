保守派限縮投票權再下一城 威州禁設集票箱

威斯康辛州高等法院8日以4票對3票通過裁決，禁止設立集票箱。(Getty Images)

保守派陣營限縮投票 權再下一城，威斯康辛州高等法院8日以4票對3票裁決，禁止設立集票箱(ballot drop boxes)。

由於威州初選將於8月9日舉行，州長、聯邦參議員選情緊繃，威州被視為對全國選舉具有關鍵影響的決戰州(battleground state)，威州高等法院裁決格外受到媒體矚目。

威州高等法院8日同時裁定，禁止選民將已經填寫完成的缺席選票(absentee ballots)交給他人代為繳交，某些保守派人士長期以來主張，代替他人繳交缺席選票涉嫌「收集選票」(ballot harvesting)。

「美國投票基金會」(U.S. Vote Foundation)統計，全美30州以及華府特區 允許集票箱設置。「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)指出，全美31州訂有州法允許選民將選票交由他人代為繳交，其中某些州規定選民只能請家人或照顧者(caregivers)代為繳交選票，其他州則允許選民把選票交給任何人代為繳交。

華盛頓郵報分析，威州高等法院的裁決讓投票權倡議團體感到憂心，某些選民行使投票權將變得困難，例如行動不便的身心障礙民眾，未來繳交缺席選票恐出現問題。共和黨 人士則說，禁止他人代為繳交缺席選票，有助於防止冒名投票的弊端產生。

集票箱的設置在威州已有多年歷史，爭議事件極為罕見。受到疫情影響，威州選務官員在2020年選舉時擴大使用集票箱，威州選民透過缺席投票行使投票權的數量也創下新高。

根據統計，2020年總統大選期間，威州各地累計設置500多個集票箱，共和黨人士則對擴大集票箱的措施提出抗議。共和黨方面指出，威州州法規定，缺席投票必須是選民以郵寄或親自繳交方式完成，並且是把選票繳回選務人員。

威州高等法院裁決，代表著今後威州選民必須親自繳交缺席選票。