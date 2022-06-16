川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

佛州州長德桑提斯。(路透)

全球首富暨美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）日前表示，他過去曾投給美國民主黨 ，但他未來將改投共和黨 ，最近更透露，自己支持現任佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）競選2024年總統大選。

馬斯克5月曾發推文表示：「我過去曾投給民主黨，因為他們（通常）是好心的政黨。但他們已變成分裂及仇恨的政黨，因此我再也無法支持他們，將投給共和黨。」

馬斯克近日又在推特上回覆網友，稱在德州第34國會選區的特別選舉中，把票投給共和黨眾議員佛羅絲（Mayra Flores），強調這是他第一次投給共和黨，並預告2022年將迎來巨大紅色浪潮。

另外也有網友詢問，「我猜共和黨也會是下一任總統？你傾向支持誰？」馬斯克則回覆說，「這還無法決定，但支持德桑提斯。」

對此，德桑蒂斯尚未表示有意代表共和黨競選2024年總統，但在此之際，他擁有龐大的支持基礎，一直在籌措大量競選資金，並且一直出現在螢光幕前，這點與拜登在擔任總統前傾向躲在幕後不同。德桑蒂斯也曾讚揚過馬斯克，稱如果推特收購交易成功，將對「失敗的傳統媒體」造成打擊。