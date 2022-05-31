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德州小學槍案 民主黨歐洛克當政治賭注 州長選舉尋求逆轉勝

記者顏伶如╱綜合報導
美聯社分析，歐洛克正以這起槍擊悲劇為政治賭注，希望在全美規模最大的「紅州」創造逆轉勝的選舉結果。(Getty Images)
美聯社分析，歐洛克正以這起槍擊悲劇為政治賭注，希望在全美規模最大的「紅州」創造逆轉勝的選舉結果。(Getty Images)

德州小學槍擊案發生後，共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)記者會遭代表民主黨角逐州選舉的前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)鬧場，當面指責艾伯特：「都是你的錯。」美聯社分析，歐洛克正以這起槍擊悲劇為政治賭注，希望在全美規模最大的「紅州」創造逆轉勝的選舉結果。

美聯社報導分析，德州小學槍擊案是否對州長選舉產生衝擊，目前言之過早，不過這起槍擊案的發生，確實對兩黨都帶來影響。

艾伯特臨時取消出席擁槍組織全國步槍協會(NRA)會議的計畫，繼續留在烏瓦德鎮(Uvalde)處理槍擊案後續事宜。

槍擊案發生後，歐洛克在烏瓦德鎮停留兩晚，接著轉往休士頓全國步槍協會會議地點，加入反槍團體在會場外圍的示威活動。

歐洛克在德州尋求更上一層樓的政治發展，過去幾年一路走來並不順利。2018年，歐洛克參選德州聯邦參議員，成了共和黨對手克魯茲(Ted Cruz)的手下敗將，得票率落後2.5%。不過，歐洛克雖敗猶榮，因為這場選舉創下民主黨候選人幾十年來在身為共和黨鐵票倉的德州，票數拉距最接近的一役。

在這次德州州長選舉裡，歐洛克挑戰尋求「三連霸」連任的艾伯特，選情從一開始便不被看好。艾伯特競選團隊募得5500萬元經費，在所有角逐連任的現任州長當中傲視群雄。

2021年10月，德州選區重畫法案在艾伯特簽署下生效，讓共和黨更加鞏固郊區選票。

共和黨籍前任德州地政委員派特森(Jerry Patterson)說，對於尚未決定投票給誰的游離選民來說，原本或許對歐洛克存有同情，現在卻可能被記者會鬧場事件嚇跑，覺得歐洛克「作秀過頭」。

派特森指出：「有些時候，動作如果過於誇張，將讓訊息本質遭到淹沒。」他說，歐洛克的手段就讓一切可能出現的加分效果完全破滅，「到頭來變成失分」。

德州 槍擊 共和黨

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