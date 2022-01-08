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拜登訂3月1日發表首場國情咨文 這段時間先衝法案

記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登將於3月1日應聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)邀請，赴國會聯席會議發表就任以來首次「國情咨文」演說。

眾議院議長可邀請總統至國會發表演說或國情咨文。去年因為疫情，拜登1月20日宣誓就職，直到4月28日才以「如何應對歷史性時刻中的挑戰與機遇」為題，在國會發表演說，那天剛好是拜登就任總統的第100天。

美國憲法規定，總統必須每年一次向國會聯席會議報告，稱為國情咨文；一般來說，這會在每年的1月或2月舉行，讓總統暢談去年成果，展望來年施政的優先計畫。

今年波洛西邀請拜登赴國會的時間為3月1日，相較慣例延後一個月，有線電視新聞網(CNN)分析，這段時間可讓拜登政府持續衝刺重大法案的立法進度；包含被自家參議員曼欽(Joe Manchin)反對的重建美好法案、投票權法案，以及廢除「費力把事拖」(filibuster)冗長發言的參議院議事規則。

波洛西在給拜登的信函中，讚許拜登的大膽願景和愛國精神，帶領美國走出危機，不只從疫情大流行中復原過來，還能重建美好。

拜登去年在國會的演說超過1小時，聚焦美國內政問題，另外提到中國與俄羅斯

「我們正在與中國和其他國家競爭，以贏得21世紀。」拜登當時說，美國認為所有國家都應該相同國際規範下競爭，包含中國，他將全力捍衛美國利益，反對不公平的貿易做法，包括對國營企業的不合理補助及盜竊美國技術和知識產權等行為。 

至於俄羅斯，拜登說，俄國干預美國選舉，發起網路攻擊美國的政府和企業，俄羅斯都做了，而美國直接且對等地回應了。

拜登 波洛西 俄羅斯

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