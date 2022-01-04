「川普也遭杯葛」拜登提名法官 參院共和黨強力抵制

拜登總統上台以後，共和黨參議員對司法人員任命的不同意票明顯多於過往，但共和黨參議員葛拉斯理(中)表示，川普總統在位時，民主黨議員也對川普提名的司法官投下為數不少的反對票，因此現在共和黨出現報復情緒很正常。(美聯社)

自拜登 總統上台以後，共和黨 議員對司法人員任命的不同意票明顯多於過往，雖尚無因此遭否決的案例，但若此一趨勢繼續發展，拜登總統任期後兩年，恐將「令不出白宮」。

行使國家重要官職任命的同意權，向來是參院工作的重點之一，其中以司法官員的任命案最無爭議；通常由於司法獨立，不論白宮執政權掌握在誰手上，憲政慣例上參院對於總統提名 的各級聯邦法院法官人選都是照案通過。

據國會山莊報(The Hills)調查，在拜登第一年中的40件司法官員任命案中，50名共和黨議員有13位全投反對票，有12位只支持其中少數一、兩位人選；平均而言，每位共和黨議員只對五名聯邦司法官人選投下贊成票；相比於前總統歐巴馬執政時期，聯邦法院法官被提名人只得到18.2%的反對票，拜登提名的候任法官超過92%得到四分之一的不同意票。

參院司法委員會委員、共和黨籍聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)表示，川普總統在位時，民主黨議員也對川普提名的司法官投下為數不少的反對票，因此現在共和黨出現報復情緒很正常。他說：「以前川普當總統時，也有民主黨的議員不管被提名人的學經歷背景，現在共和黨出現相同的情況只是剛好而已。」

事實上，民主黨人認為川普總統任內提出的聯邦司法官人選同質性太高，都是「老白男」，因此確實不少參議員曾投下反對票，再加上拜登總統上台以後，希望矯正司法體系單一背景組成比例過高的問題，提名的司法官人選組成相當多元，因此專家表示，共和黨人自然會在民主黨執政時對於司法官人選做出較激烈的反應。

傳統基金會(Heritage Foundation)法律研究專員吉平(Thomas Jipping)就說：「民主黨議員某種程度上在上屆總統任期中，『違反』司法官人選照案通過的慣例，現在共和黨議員的反彈正是這種『違反』的延續，而且這種反對執政黨總統提出司法官人員的做法，可能會形成國會的『新常態』。」