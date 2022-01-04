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「川普也遭杯葛」拜登提名法官 參院共和黨強力抵制

編譯柯立偉／綜合3日電
拜登總統上台以後，共和黨參議員對司法人員任命的不同意票明顯多於過往，但共和黨參議員葛拉斯理(中)表示，川普總統在位時，民主黨議員也對川普提名的司法官投下為數不少的反對票，因此現在共和黨出現報復情緒很正常。(美聯社)
拜登總統上台以後，共和黨參議員對司法人員任命的不同意票明顯多於過往，但共和黨參議員葛拉斯理(中)表示，川普總統在位時，民主黨議員也對川普提名的司法官投下為數不少的反對票，因此現在共和黨出現報復情緒很正常。(美聯社)

拜登總統上台以後，共和黨議員對司法人員任命的不同意票明顯多於過往，雖尚無因此遭否決的案例，但若此一趨勢繼續發展，拜登總統任期後兩年，恐將「令不出白宮」。

行使國家重要官職任命的同意權，向來是參院工作的重點之一，其中以司法官員的任命案最無爭議；通常由於司法獨立，不論白宮執政權掌握在誰手上，憲政慣例上參院對於總統提名的各級聯邦法院法官人選都是照案通過。

據國會山莊報(The Hills)調查，在拜登第一年中的40件司法官員任命案中，50名共和黨議員有13位全投反對票，有12位只支持其中少數一、兩位人選；平均而言，每位共和黨議員只對五名聯邦司法官人選投下贊成票；相比於前總統歐巴馬執政時期，聯邦法院法官被提名人只得到18.2%的反對票，拜登提名的候任法官超過92%得到四分之一的不同意票。

參院司法委員會委員、共和黨籍聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)表示，川普總統在位時，民主黨議員也對川普提名的司法官投下為數不少的反對票，因此現在共和黨出現報復情緒很正常。他說：「以前川普當總統時，也有民主黨的議員不管被提名人的學經歷背景，現在共和黨出現相同的情況只是剛好而已。」

事實上，民主黨人認為川普總統任內提出的聯邦司法官人選同質性太高，都是「老白男」，因此確實不少參議員曾投下反對票，再加上拜登總統上台以後，希望矯正司法體系單一背景組成比例過高的問題，提名的司法官人選組成相當多元，因此專家表示，共和黨人自然會在民主黨執政時對於司法官人選做出較激烈的反應。

傳統基金會(Heritage Foundation)法律研究專員吉平(Thomas Jipping)就說：「民主黨議員某種程度上在上屆總統任期中，『違反』司法官人選照案通過的慣例，現在共和黨議員的反彈正是這種『違反』的延續，而且這種反對執政黨總統提出司法官人員的做法，可能會形成國會的『新常態』。」

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