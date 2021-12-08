我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

女性兵役登記條款 國會審議撤除

編譯洪毅／綜合7日電
「國防授權法案」最終版本中，18歲至26歲民眾「不論性別」均需兵役登記的條款遭到撤除。圖為女兵受訓。(取材自推特)
「國防授權法案」最終版本中，18歲至26歲民眾「不論性別」均需兵役登記的條款遭到撤除。圖為女兵受訓。(取材自推特)

「2022財政年度國防授權法案」(National Defense Authorization Act)仍在國會審理中，由於國會兩黨之間仍有大量待折衝、妥協之事務，故在這樣的背景下，兩院最終版本中，18歲至26歲民眾「不論性別」均須兵役登記的條款被撤除。

18歲至26歲民眾目前僅男性須兵役登記，而自越戰結束以後，美國就未真正徵召年輕男子從軍；但兵役登記仍被視為具高度象徵意義，所有人皆須作兵役登記的構想，也在國會兩黨獲得相當支持。

例如第一位退役軍官出身的女性參議員共和黨籍的瓊妮．恩斯特(Joni Ernst)，以及參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等，都是改革兵役登記的支持者；因此原先兩院提出的原始版本均包含此改革。

政治新聞網Politico報導說，兩院最終版本將此條款撤下是「令人意外」的轉向，因為一般來說，兩院原始版本中皆存在的條款幾乎最終都會通過。

消息人士表示，兵役登記改革條款的撤除，是為了確保共和黨人接受國防法案中有關軍法體系改革的必要讓步。

雖然不少共和黨人支持改革，但是參眾兩院軍事委員會副主席，也就是共和黨人在兩委員會最具分量的議員：眾議員羅傑斯(Mike Rogers)與參議員英霍夫(Jim Inhofe)均反對。

事實上，國防法案中的待折衝、妥協之處尚不止於此；例如民主黨人希望在法案中夾帶提高債限的條款，但將國防授權法案延伸到「國防」以外的事務，很可能招致共和黨人的反對。

此外，國會非洲裔黨團(Congressional Black Caucus)成員也揚言，如果法案中對軍法體系及打擊軍中極端主義等方面的改革不夠力，將會杯葛法案。

無論如何，擴大兵役登記的條款被撤銷，對保守派人士來說無疑是個勝利，尤其是原先在兩院原始版本的制定過程中，反對的聲音都被多數否決掉。

其他鎩羽而歸的提案，還包括限制總統戰爭權；參院軍事委員會主席利德(Jack Reed)6日表示，該提案將不包括在國防法案的最終版本中，但不排除未來嘗試個別立法的可能性。

共和黨 參院 參議員

上一則

全國最嚴 德州郵購墮胎藥恐入獄、重罰1萬元

下一則

賓大跨性別者破女泳紀錄 被批不公

延伸閱讀

白宮前幕僚長梅杜斯又拒作證 恐遭控藐視國會罪

白宮前幕僚長梅杜斯又拒作證 恐遭控藐視國會罪
363：70 聯邦眾院通過7680億元國防法案

363：70 聯邦眾院通過7680億元國防法案
美參眾兩院達共識 助台發展不對稱防衛能力

美參眾兩院達共識 助台發展不對稱防衛能力
民主黨提案補醫療保險漏洞 邁向「全民健保」

民主黨提案補醫療保險漏洞 邁向「全民健保」

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

2021-12-05 11:15
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07
挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」。(美聯社資料照)

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

2021-12-05 11:28

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心