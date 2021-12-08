女性兵役登記條款 國會審議撤除

「國防授權法案」最終版本中，18歲至26歲民眾「不論性別」均需兵役登記的條款遭到撤除。圖為女兵受訓。(取材自推特)

「2022財政年度國防授權法案」(National Defense Authorization Act)仍在國會審理中，由於國會兩黨之間仍有大量待折衝、妥協之事務，故在這樣的背景下，兩院最終版本中，18歲至26歲民眾「不論性別」均須兵役登記的條款被撤除。

18歲至26歲民眾目前僅男性須兵役登記，而自越戰結束以後，美國就未真正徵召年輕男子從軍；但兵役登記仍被視為具高度象徵意義，所有人皆須作兵役登記的構想，也在國會兩黨獲得相當支持。

例如第一位退役軍官出身的女性參議員 、共和黨 籍的瓊妮．恩斯特(Joni Ernst)，以及參院 共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等，都是改革兵役登記的支持者；因此原先兩院提出的原始版本均包含此改革。

政治新聞網Politico報導說，兩院最終版本將此條款撤下是「令人意外」的轉向，因為一般來說，兩院原始版本中皆存在的條款幾乎最終都會通過。

消息人士表示，兵役登記改革條款的撤除，是為了確保共和黨人接受國防法案中有關軍法體系改革的必要讓步。

雖然不少共和黨人支持改革，但是參眾兩院軍事委員會副主席，也就是共和黨人在兩委員會最具分量的議員：眾議員羅傑斯(Mike Rogers)與參議員英霍夫(Jim Inhofe)均反對。

事實上，國防法案中的待折衝、妥協之處尚不止於此；例如民主黨人希望在法案中夾帶提高債限的條款，但將國防授權法案延伸到「國防」以外的事務，很可能招致共和黨人的反對。

此外，國會非洲裔黨團(Congressional Black Caucus)成員也揚言，如果法案中對軍法體系及打擊軍中極端主義等方面的改革不夠力，將會杯葛法案。

無論如何，擴大兵役登記的條款被撤銷，對保守派人士來說無疑是個勝利，尤其是原先在兩院原始版本的制定過程中，反對的聲音都被多數否決掉。

其他鎩羽而歸的提案，還包括限制總統戰爭權；參院軍事委員會主席利德(Jack Reed)6日表示，該提案將不包括在國防法案的最終版本中，但不排除未來嘗試個別立法的可能性。