拜登又自打臉 川普「留在墨西哥」計畫重啟

拜登政府與墨西哥達成協議，將重啟川普時代有爭議的「留在墨西哥」的無證移民庇護政策。圖為今年10月大批移民行經墨西哥，準備前往美墨邊界。(美聯社)

拜登 政府2日宣布與墨西哥 達成協議，將重啟前總統川普時代有爭議的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的無證移民 庇護政策，目前人在美國的移民6日開始將被陸續送回墨西哥，等待聽候庇護申請的處理結果。

大批中美洲家庭2019年成群結隊湧向美國邊界，釀成移民危機，前總統川普提出「留在墨西哥」的計畫，要求移民在墨西哥申請庇護和等候處理，致使越境移民大減，但移民在墨國等候則面臨被攻擊、綁架和被殺等危險。

拜登總統2020年競選時表示，「留在墨西哥」計畫危險而不人道，入主白宮第一天便叫停「留在墨西哥」計畫，而不顧當時其團隊擔憂可能導致更多移民偷渡；如今他的政府根據德州聯邦法院法官8月做出的「終止『留在墨西哥』計畫為非法」裁決，而重啟該政策。

上一會計年度有166萬移民非法越境，創下紀錄；其實在聯邦法院做出裁決前，移民部門數月來就在討論重啟「留在墨西哥」計畫的問題，以期遏制偷渡潮。

拜登政府通知墨西哥說，計畫重啟後，美方將重點關注墨西哥的人道問題，包括為移民收容站提供資源和防護新冠病毒的擴散。

許多共和黨人認為，拜登在維護邊界完全和遏制移民偷渡上做得不夠，而部分民主黨人和移民維權組織則對新政府承繼川普的移民政策感到沮喪，認為拜登違背了競選承諾。「人權優先」組織表示，「留在墨西哥」政策實施後成為人道災難，重啟後將是災難再現。

川普政府認為「留在墨西哥」計畫很有必要，因為移民在墨西哥申請庇護和長達數年的等候期間，無法在美滯留與工作，從而將降低他們來美的意願。

墨西哥對重啟計畫提出先決條件，美方表示，已按墨國要求做出修改，以保證移民更安全。

移民在被送回墨西哥前，可先諮商美國的律師，並接受安全審查，讓他們沒有恐懼地重回墨國；「留在墨西哥」計畫對老年人、身體與精神病患，以及可能在墨西哥遭到歧視的同性戀者、雙性人和變性人豁免。

被送回墨國的成年移民將接種嬌生疫苗，兒童是輝瑞疫苗，第二劑將在他們來美出席法庭聽證時施打。美方承諾，列入「留在墨西哥」計畫的每個庇護案，都將在六個月內處理完畢。移民在往返美國出席法庭聽證期間，美國將為他們提供住宿和交通。

美國準備在四個邊境口岸將移民送回墨西哥：加州的聖地牙哥和德州的艾爾帕索、拉雷多(Laredo)與布朗斯威爾(Brownsville)，經拉雷多和布朗斯威爾進入墨西哥的移民，將被送到墨國的內陸城市，因為該國邊界一帶的城市太危險。