華郵記者新書指擬對中宣戰 川普一句話痛批

前總統川普26日發表長篇聲明，痛批華盛頓郵報兩名記者在最近出版的新書中涉及中國的部分。(美聯社)

前總統川普 26日發表長篇聲明，痛批華盛頓郵報兩名記者在最近出版的新書中涉及中國 的部分，尤其是參謀首長聯席會議主席密利 ((Mark Milley)將軍曾致電其中國軍方同行，保證美國不會對中國發動攻擊。但川普此時發表聲明的原因不明。

華郵資深記者伍華德(Bob Woodward)及其助手寇斯達(Robert Costa)在今年9月出版的「危急關頭」(Peril)一書中寫道，1月6日國會衝擊事件發生後，密利給中國中央軍委聯合參謀部的參謀長李作成將軍打電話，向他保證說，川普總統不會為了戀棧而對中國發動攻擊。

川普聲明說：「一貫自信的伍華德及其輕量級助手寇斯塔在他們類似小說的書中，說我準備對中國發動戰爭，而軍中的一個愚蠢將軍竟還給中國同行打電話，說在攻擊行動前，他會提前通知他們，難道真的會有人相信？」

川普接著說：「編造這樣的故事作為賣點令人不齒。看著伍華德得意忘形地公然胡說八道，我不禁要問『這樣的書能在歷史上站得住腳嗎？』你如何恢復自己的名譽？我是數十年來唯一沒有發動過戰爭的美國總統，我是讓我們擺脫了戰爭。」

川普還再度表示，如果密利給中國打電話的報導屬實，他應以叛國罪受到軍法審判。

密利在國會作證時表示，他與多位寫書談論川普的作者交談過，包括伍華德和寇斯塔。密利還為給中國的軍方同行打電話辯護，他9月在國會參院軍事委員會的聽證會上說：「我肯定認為川普總統沒有攻擊中國的想法，但我有責任奉國防部長之命，將總統的想法轉達給中國人。當時我的職責就是降低緊張局勢，我傳遞的訊息是冷靜、穩定與降溫，我們不會攻擊你們。」

川普聲明說：「不可思議的是有人竟然獲准寫這樣的書。我們不再暢談美國的偉大，而是扯談政治調查、惡作劇和騙局，但我們終將讓美國再度偉大。」

共和黨人批評密利給中國軍方打電話，但伍華德辯護說，密利致電外國對手是傳遞他掌握的訊息，「密利將軍採取了行動，他在那個時刻擔起了責任，使美國避免陷入災難，尤其是與中國爆發戰爭，動用核武器是不可想像的。」