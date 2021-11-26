我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

上任來最低… 拜登民調降至42% 民眾最憂通貨膨脹

編譯林梅婕／綜合26日電

近日民眾對拜登總統的施政滿意度，恰恰與國內經濟發展相呼應；但當今全球壟罩在通貨膨脹的陰霾下，各家民調的結果看來似乎都不盡理想。

根據全國公共廣播電台(NPR)與瑪麗斯特(Marist)的全國最新民調，如今拜登的滿意度已降至42%，為上任以來最低，甚至有愈來愈多人批評他沒有實踐選舉時的承諾。

該調查指出，在眾多民眾最擔憂的經濟議題，通貨膨脹占最大宗，比率高達39%，其次為薪資18%，人力短缺11%；而占比最低的有住房成本、失業率和油價，分別占9%。

不同黨派立場面對經濟的擔憂也有所不同，對共和黨人和獨立選民來說，通貨膨脹是他們最大的顧慮；民主黨人最關心的則是薪資。

瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)主任米林戈夫(Lee Miringoff)表示：「無論強勁的就業數據或股市飆漲，美國人民顯然還是在擔心經濟，原因就出在通貨膨脹。」

另外，根據晨間諮詢公司(Morning Consult)與政治新聞網站Politico的最新民調，62%的登記選民認為，拜登對於供應鏈緊縮和貨品交付延遲的現象需負起責任。

其中，38%的民眾認為拜登「責無旁貸」，24%認為拜登需負「一定程度」的責任；另外15%則認為不太需要負責，12%認為總統完全無需負責，10%表示沒有意見。

此外，61%的登記選民也認為，國會議員對供應鏈和貨品交付的經濟問題需負起責任；其中的26%認為國會議員「責無旁貸」，35%則表示國會議員具有「一定程度」的責任，17%則認為國會無需負責。

拜登 通貨膨脹 民調

上一則

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

下一則

國防部特設「監視空域」單位 緊盯中俄武器

延伸閱讀

明年1/22起 非美籍「陸路入境者」 須完全接種

明年1/22起 非美籍「陸路入境者」 須完全接種
拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島

拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島
那就不必增產了？ OPEC+：石油消費大國釋油將供給過剩

那就不必增產了？ OPEC+：石油消費大國釋油將供給過剩
追殺喬州非裔男 3白人定罪 面臨終身監禁

追殺喬州非裔男 3白人定罪 面臨終身監禁

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕