上任來最低… 拜登民調降至42% 民眾最憂通貨膨脹

近日民眾對拜登 總統的施政滿意度，恰恰與國內經濟發展相呼應；但當今全球壟罩在通貨膨脹 的陰霾下，各家民調 的結果看來似乎都不盡理想。

根據全國公共廣播電台(NPR)與瑪麗斯特(Marist)的全國最新民調，如今拜登的滿意度已降至42%，為上任以來最低，甚至有愈來愈多人批評他沒有實踐選舉時的承諾。

該調查指出，在眾多民眾最擔憂的經濟議題，通貨膨脹占最大宗，比率高達39%，其次為薪資18%，人力短缺11%；而占比最低的有住房成本、失業率和油價，分別占9%。

不同黨派立場面對經濟的擔憂也有所不同，對共和黨人和獨立選民來說，通貨膨脹是他們最大的顧慮；民主黨人最關心的則是薪資。

瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)主任米林戈夫(Lee Miringoff)表示：「無論強勁的就業數據或股市飆漲，美國人民顯然還是在擔心經濟，原因就出在通貨膨脹。」

另外，根據晨間諮詢公司(Morning Consult)與政治新聞網站Politico的最新民調，62%的登記選民認為，拜登對於供應鏈緊縮和貨品交付延遲的現象需負起責任。

其中，38%的民眾認為拜登「責無旁貸」，24%認為拜登需負「一定程度」的責任；另外15%則認為不太需要負責，12%認為總統完全無需負責，10%表示沒有意見。

此外，61%的登記選民也認為，國會議員對供應鏈和貨品交付的經濟問題需負起責任；其中的26%認為國會議員「責無旁貸」，35%則表示國會議員具有「一定程度」的責任，17%則認為國會無需負責。