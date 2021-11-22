高稅州富人減稅方案 民主黨鬧分歧 共和黨批為富豪謀利

示威者在白宮前抗議，要求對富豪課稅。(美聯社)

規模1.85兆的社會政策支出包裹法案裡，讓紐約州 、新澤西州 及加州等地高收入者得以減稅的條款，造成民主黨 內部意見分歧。共和黨則蓄勢待發，準備火力全開抨擊民主黨違背向來堅持的平民主義原則，如今只幫富人省稅。眼看明年就是期中選舉，民主黨面臨著地方政治與全國經濟平等之間如何拿捏的重大挑戰。

前總統川普任內於2017年推出以富人為主的減稅政策，為州稅與地方稅抵扣(SALT)設定1萬元上限。

如今民主黨的減稅方案則打算調高抵扣上限。曾經為川普減稅政策辯護的共和黨員，如今把民主黨調高州稅與地方稅抵扣的提議，視為改變輿論風向的好機會，能將民主黨塑造成為富豪謀利的政黨。

眾院歲入委員會資深成員、共和黨籍德州眾議員布萊迪(Kevin Brady)表示，民主黨掙扎著希望遵守對富人課稅的承諾，可是卻透過州稅與地方稅抵扣架構，讓有錢人得以大量減稅。

布萊迪說：「如果你認為勞工家庭應該放在優先順位，那就說到做到，而非放在有錢人身上。」

紐約、新澤西及加州等「高稅州」民主黨員，過去幾年裡不斷爭取修改州稅與地方稅抵扣1萬元上限規定。民主黨眾議員最新提案則打算讓抵扣上限在2030年之前調高到8萬元，到了2031年則調回1萬元。2017年稅改的州稅與地方稅抵扣1萬元上限，有效期間將到2025年為止。

無黨派組織國會預算處(CBO)指出，根據估計，州稅與地方稅抵扣上限更改，十年之間將等同加稅增加148億元稅收的效果。

不過，眾院提案未來進入參院後，可能還會出現修改。來自紐約州的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)贊成提高州稅與地方稅抵扣上限，但參院預算委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)則對眾院提議提出批評。

桑德斯與民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)聯手，正在研議為州稅與地方稅抵扣上限訂定家庭年收入55萬元的資格限制，不過細節部分仍可能還有異動。