共和黨全委會主席首度認了：拜登贏得2020年大選

共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾18日在一場早餐會上，首度公開承認拜登總統贏得2020年大選。(Getty Images)

共和黨 全國委員會(RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)18日在基督教科學箴言報(Christian Science Monitor)於華府舉行的早餐會上，首度在公開發言中承認拜登 總統贏得2020年大選。

麥克丹尼爾表示，雖然先前曾說過2020年大選「問題很多」，共和黨候選人必須解決，但承認拜登是美國第46任總統。

她說：「難過的是，拜登贏得大選，讓人看得非常痛苦。他是總統。這點我們知道。」過去幾個月裡，共和黨全國委員會不斷透過新聞稿及即時訊息發布批評拜登。

前總統川普 則持續散布選舉陰謀論，共和黨選務高層也與川普唱和。今年稍早，共和黨全委會曾推出「選舉公正委員會」(Committee on Election Integrity)。2020年大選結束後，麥克丹尼爾領導下的共和黨全委會立即與川普競選團隊聯手，針對各州選舉結果提出數十件訴訟。

麥克丹尼爾18日不願評論川普向副總統潘斯施壓，要求潘斯阻擋國會為拜登確認選舉人團投票結果，是否構成違憲。她說：「我並不是憲法學者。」

她在演說中呼籲共和黨人士在明年期中選舉主打經濟議題，並緊咬政治對手。川普依舊堅持要為2020年選舉大舉興訟，還逼迫共和黨籍州長及共和黨籍議員在多州要求選票稽查，麥克丹尼爾則都沒有跟進。

「我覺得，所有共和黨人現在都應該討論2022年期中選舉。我只想討論拜登施政正在破壞我們國家，油價走高、邊境洞開、鴉片危機，至於其他的則不想談，」她說，「每個人都可以做自己想做的事，但我覺得我們應該好好討論拜登。」

麥克丹尼爾說，位於某些地區的共和黨員，如果討論選舉改革，則可為選情加分。被問到川普散布沒有根據的選舉舞弊傳聞時，她回答說：「我們要說出民眾看到的事情。」

她說：「我們必須展現給選民看，我們正在建立程序，將確保選舉公平及透明化。」