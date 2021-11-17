我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麗茲錢尼支持彈劾川普 遭懷俄明州共和黨逐出

「那場戲不須開槍」場記控亞歷鮑德溫未照劇本演出 釀誤殺

國會暴動案攻防 涉藐視國會 巴農拒認罪

編譯郭宣含／綜合17日電
前川普總統時代白宮總顧問巴農拒絕應國會調查1月6日國會暴動傳票，遭控藐視國會，他17日在華府聯邦法院拒絕認罪，即將受審。(Getty Images)
前川普總統時代白宮總顧問巴農拒絕應國會調查1月6日國會暴動傳票，遭控藐視國會，他17日在華府聯邦法院拒絕認罪，即將受審。(Getty Images)

根據聯邦法院17日通知，前總統川普的顧問巴農(Steve Bannon)對他藐視國會的控訴拒絕認罪；先前他因拒絕國會議員調查1月6日國會暴動時所發出的傳票，因此面臨兩項控罪。

此通知在18日上午的聽證前出爐，巴農原本預計在18日出庭，由華盛頓特區聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)監督此案，並決定是否可能須開審巴農藐視國會一案，因他未作證，也未提交文件配合眾院調查國會暴動。

國會調查國會暴動委員會正全面傳訊當天相關川普核心成員；司法單位也在逮捕與定罪涉案...
國會調查國會暴動委員會正全面傳訊當天相關川普核心成員；司法單位也在逮捕與定罪涉案的川普支持者。(美聯社)

根據巴農與其律師簽署的法律文件，巴農表示，他不需要法官在公開法庭上念讀他的控罪；言下之意，法庭可能跳過18日的正式傳訊，當天早上的線上情況會議可能變成簡單與法官確認，討論巴農案件的時間和其他程序。

67歲的巴農15日向聯邦調查局(FBI)投案，隨後無保獲釋，他得遵守一般監管規則，包括交出護照、每周須定期向法院指派官員報到；巴農投案時聲稱，他和他的幕僚「正在跟拜登政府洽談。」

巴農主張，他因川普聲稱的行政特權(executive privilege)而避免作證，但在國會暴動發生時，他已有多年未在川普政府任職。

巴農15日首度出庭聽審後告訴記者，他與團隊誓言開始反擊這些控罪，並針對司法部長加蘭德(Merrick Garland)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及拜登總統，「我現在告訴你們，對他們來說，這是來自地獄的輕罪。」

巴農遭以拒絕出席國會作證、拒絕配合國會傳票交出資料兩項刑事犯罪起訴；司法部指出，罪狀若成立，每一條罪狀最短得坐牢30天，最長1年，且須繳納最高10萬元的罰款。

根據法庭文件，巴農拒絕承認兩項控罪，並要求法官尼科爾斯免除傳訊。

巴農律師肖恩(David Schoen)告訴財經媒體CNBC：「巴農和我們團隊單純認為，法庭沒道理傳訊。」

肖恩指出，巴農遭起訴、看過起訴書也拒絕認罪，這些都寫在起訴書中，免除傳訊可提高效率。

川普 拜登 眾院

上一則

消化貨櫃再出新招 加州提高卡車載重上限

下一則

麗茲錢尼支持彈劾川普 遭懷俄明州共和黨逐出

延伸閱讀

聯準會下屆主席人選 白宮：拜登可能感恩節前決定

聯準會下屆主席人選 白宮：拜登可能感恩節前決定
拜習視訊會 拜登沒提疫源調查與北京冬奧

拜習視訊會 拜登沒提疫源調查與北京冬奧
賀錦麗民調慘跌 學者：不只種族、性別因素

賀錦麗民調慘跌 學者：不只種族、性別因素
拜登欲靠追稅彌補1.85兆法案財源 國會預算處不認同

拜登欲靠追稅彌補1.85兆法案財源 國會預算處不認同

熱門新聞

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。特派員黃惠玲╱攝影

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

2021-11-10 15:21
國稅局(IRS)10日發布2022納稅年度的通貨膨脹調整。(美聯社)

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2021-11-10 20:34
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧涉嫌於9日上午殺害自己十個月的兒子與七歲的女兒，被警方逮捕後以一級謀殺罪名移送法辦(新州桑莫賽郡警局提供)

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

2021-11-09 22:26
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11

超人氣

更多 >
王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝