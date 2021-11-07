偏藍的維州竟贏不了 民主黨眾議員紛放棄尋求連任

民主黨聯邦眾議員多爾宣布不再競選連任。(美聯社)

「期中選舉前哨站」的維吉尼亞州與新澤西州大選於2日結束，結果顯示共和黨 獲得選民青睞，不僅共和黨籍候選人楊京(Glenn Youngkin)斬獲長期偏藍的維州，在選民政治立場更偏向民主黨 的新州更與現任州長墨菲(Phil Murphy)戰成五五波；在共和黨人歡慶選戰告捷的同時，許多民主黨人也因為擔心連任困難紛紛決定掛冠求去。

宣布將不在2022年期中選舉繼續尋求連任的民主黨眾議員 愈來愈多，顯見許多民主黨議員對於連任之路相當悲觀；然而，對於民主黨而言，這是一個無限惡性循環：民主黨選情不樂觀導致議員參選連任意願不高，議員不願參選連任導致民主黨選情進一步惡化。

已在任職超過60年的聯邦眾議員普萊斯宣布不再競選連任。(美聯社)

事實上，從10月開始，就可以觀察到民主黨籍眾議員「跳船」現象，其中特別以已在眾院任職超過60年的眾議員普萊斯(David Price，北卡羅來納州)，與多爾(Mike Doyle，賓州)決定不再參選的決定最受矚目；其他也宣布不再連任的眾議員多來自民主黨艱困選區，如肯塔基州的亞爾穆斯(John Yarmuth)，和亞歷桑納州的安‧柯派翠克(Ann Kirkpatrick)。

共和黨國會委員會公關部主任亞當斯(Michael McAdams)就說：「每一位決定不再競選連任的民主黨議員，都是在為共和黨增加的議席騰空間；特別當總統施政不受歡迎時，他所屬政黨往往會在期中選舉輸很慘，特別現在因為拜登總統支持率的下降速度，比自由落體的鉛球還快，聰明的民主黨人都紛紛『逃離』眾議院。」

對此一現象，民主黨還沒有明顯防止議員跳船的具體動作，該黨國會競選委員會發言人泰勒(Chris Taylor)說：「政府近來重啟經濟活動及提高就業率的成績，選民有目共睹；因此我們真正的敵人是共和黨那些反科學、假民主的虛偽論述。」