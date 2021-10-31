一邊開會還能一邊開刀 馬里蘭州眾議員惹議 被罰1.5萬

圖為整型醫生泰莉‧希爾去年1月在馬里蘭州籣眾議會開議時與會。(美聯社)

馬里蘭州 民主黨籍眾議員 泰莉‧希爾(Terri Hill)同時也是一名整形醫師，先前被指控在參加遠端議會時，同步為患者動手術；根據10月19日發出的合意令，馬里蘭州醫師委員會(Maryland Board of Physicians)以「未依照專業標準執行手術」為由，對希爾開罰1萬5000元。

選區包括巴爾第摩市的希爾於2014年當選馬州眾議員，她本職是經委員會認證的整形外科醫師。據美聯社報導，希爾自認是盡心盡力服務患者，且新冠病毒疫情期間也努力地做好選民服務，但她也表示：「我同意委員會的決定，我確實可以做得更好。」

據稱委員會於今年3月23日接獲投訴，指希爾參加委員會視訊會議 的同時為患者進行手術；而合意令的內容則指出，希爾出現在2月19日和3月12日的視訊會議上畫面都顯示，當時她正在執行手術工作。

希爾發起的一項法案法案正是在2月那場會議中提出，但當時她卻身穿手術服裝、戴著口罩和手術帽出現在鏡頭前；一名希爾的助理醫師透露，手術期間希爾會離開手術台幾分鐘的時間再回來，該名患者也表示他並不記得希爾提過她自己要參加會議。

至於3月12日的會議上，希爾為一名患者進行一項重大的腹部和背部手術時，也參與了議會14項提案的表決；不過在手術前10分鐘，希爾確實獲得患者同意可參加會議；視訊畫面中也可看到，手術期間光影不斷變化，還有希爾不斷移動手術器具和沾了血的毛巾；事後希爾向委員會坦承，她其實不需要參加這場會議。

媒體揭露消息後，希爾告知委員會她已和手術中心的醫療主任聯繫，該名主任告誡她「下不為例」，委員會的決議書中也寫道：「當時她不明白手術室對一般民眾非常神聖，但現在她已了解『不得邀請一般民眾進入手術室』」。