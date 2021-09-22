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川普周末喬州募款 貴賓席門票起價1500元

川普周末喬州募款 貴賓席門票起價1500元

編譯林梅婕／綜合22日電
川普將在喬治亞州佩里舉辦募款招待會。(美聯社)
川普將在喬治亞州佩里舉辦募款招待會。(美聯社)

前總統川普本周末將在喬治亞州佩里(Perry)舉辦募款招待會，貴賓席門票起售價為1500元，現場除了提供酒水和餐點，也會有私人洗手間；該州一些支持川普的政治要角，包括前喬治亞州州長普度(Sonny Perdue)都將出席。

根據「亞特蘭大憲法報」(Atlanta Journal-Constitution)取得的邀請函內文寫道，這場「唯一且獨特」的活動單人門票為1500元，也可購買雙人套票2500元；現場將提供私人洗手間、預訂車位、入場免排隊、酒水食物及空調。

喬州共和黨主席沙弗(David Shafer)在邀請函中表示：「川普慷慨地接受，由共和黨販售貴賓席門票以取得募款資金，確保2022年的總統選舉能夠獲勝。」

川普定25日現身國家展覽會場(National Fairgrounds)，當天遊行活動名為「拯救美國大遊行」(Save America Rally)，預計下午2時開始，且免費入場；民眾可上網登記參加，但一人最多只能登記兩張門票，川普將在當晚7時發表演說。

當天出席的嘉賓還有即將競選聯邦參議員的前喬州大學美式足球運動員沃克(Herschel Walker)、喬州州務卿候選人希斯(Jody Hice)、以及副州長候選人瓊斯(Burt Jones)，也將相繼發表演說。

由於去年川普在總統選舉中輸掉喬州，使得現任州長坎普(Brian Kemp)遭受許多川普支持者的批評；但普度上個月與坎普一同出席遊行活動時，不斷積極為坎普辯護：「州長辦公室裡的那個人，值得大家的敬重和光榮。」

普度近日正在競選喬州大學系統(University System of Georgia)總校長，儘管董事會已指派麥卡尼(Teresa MacCartney)擔任代理總校長，支持者對普度仍有極大的信心。

川普 喬州 遊行

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