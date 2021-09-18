駁斥「以個人偏好判決」 湯瑪斯：媒體把大法官當政客

保守派大法官湯瑪斯在公開演說中譴責媒體，並強調最高法院向來保持公正獨立。(美聯社)

繼大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)後，另一位保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)也在公開演說中譴責媒體，並強調最高法院向來保持公正獨立；華盛頓郵報報導，湯瑪斯16日在聖母大學(University of Notre Dame)演講中指出，媒體報導將大法官描述成「以個人偏好裁定判決」，如果媒體認為某位大法官持反墮胎 立場，便以固定模式臆測案件結果，則是把大法官當成了「政客」。

湯瑪斯說，媒體報導總是把大法官形容成「以個人偏好裁定判決」；他舉例說，如果媒體認為某位大法官持反墮胎立場，便以固定模式臆測案件結果，認定大法官肯定投下贊成票或反對票，大法官也因此被當成了「政客」。

德州1日上路的禁止墮胎州法，遭到墮胎權倡議團體提出緊急上訴，最高法院則在1日深夜以五票對四票裁定駁回。五位保守派大法官湯瑪斯、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)及巴瑞特在多數意見決定中指出，墮胎診所對德州新法提出違憲質疑，卻未提供充足舉證，能夠讓最高法院在此時此刻擋下德州新法。

支持墮胎人士指出，保守派居多數的最高法院，恐讓1973年裁定墮胎權合法化重大判例「羅伊控告韋德案」(Roe v. Wade)遭到推翻。湯瑪斯過去就曾說，最高法院應該推翻「羅伊控告韋德案」判例。

巴瑞特上周在肯塔基州路易維爾大學(University of Louisville)的麥康諾研究中心(McConnell Center)成立30周年紀念會上發表演說指出，大法官並不是「政黨的棋子」，但媒體報導卻總是將最高法院判決說是「結果導向」。她說，有時候對自己的裁定也不喜歡，但「司法哲理與政黨意見是不一樣的」。

湯瑪斯的演講中也呼應了巴瑞特的看法。他說，大法官就是把自己的工作做好，「難過的時候獨自哭泣」。他也說：「法院原本被認為是最不危險的政府部門，但我們可能已經變成最危險的」。

最高法院未來幾周排訂審議的墮胎權訴訟，是密西西比州禁止妊娠15周墮胎的州法。