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「梅蘭妮亞 像法國瑪麗皇后」前白宮發言人出書爆猛料

記者顏伶如／綜合報導
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊在下個月即將出版的回憶錄中，把前第一夫人梅蘭妮亞比作不知民間疾苦的法國皇后瑪麗‧安托瓦內特。（Getty Images）
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊在下個月即將出版的回憶錄中，把前第一夫人梅蘭妮亞比作不知民間疾苦的法國皇后瑪麗‧安托瓦內特。（Getty Images）

白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)在下個月將出版的回憶錄中，將前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)比喻為法國皇后瑪麗‧安托瓦內特(Marie Antoinette)；瑪麗皇后的知名歷史典故包括，得知廣大民眾餓到連麵包都沒得吃時，曾經問道：「為什麼不讓他們吃蛋糕呢？」

今年1月6日之前一直是第一夫人辦公室幕僚長的葛瑞珊所寫的新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，定於10月5日推出。

前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊在下個月即將出版的回憶錄中，把前第一夫人梅蘭妮亞比作...
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊在下個月即將出版的回憶錄中，把前第一夫人梅蘭妮亞比作不知民間疾苦的法國皇后瑪麗‧安托瓦內特。（Getty Images）

Politico網站報導，據葛瑞珊新書節錄，梅蘭妮亞為人處事「態度輕蔑、意志消沉且冷漠疏離」。葛瑞珊寫道，今年1月6日挺川群眾包圍國會山莊時，她曾建議梅蘭妮亞透過推特發表聲明，表明民眾有權舉行和平抗議，不應該訴諸「無法無天的亂象與暴力」，但建議遭到拒絕。

書中寫道，就在群眾包圍國會山莊的同時，梅蘭妮亞的行程則是準備與她挑選的一塊地毯拍攝照片。

對於葛瑞珊新書內容，梅蘭妮亞辦公室發表聲明回應說，葛瑞珊利用矇騙與背叛手段，「企圖利用梅蘭妮亞炒作知名度並牟利賺錢」。

葛瑞珊在書中寫道，她曾嘗試說服梅蘭妮亞2020年大選結果並沒問題，並不是川普的「勝利」被偷走，但梅蘭妮亞回答說，選舉結果「發生了不好的事情」。

葛瑞珊擔任白宮發言人期間，由於從不舉行記者會，遭外界批評。葛瑞珊自2016年大選期間便在川普身邊任職，除曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任外，還當過第一夫人辦公室幕僚長，國會暴動事件發生後當天宣布辭職。

曾任第一夫人辦公室資深顧問的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)，2020年夏季出版爆料書時，時任第一夫人幕僚長的葛瑞珊曾發表聲明批評沃可夫的書「公然扭曲事實、裝可憐而把過錯推給別人」。

葛瑞珊 梅蘭妮亞 白宮

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