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15小時拖延戰術失敗 德州參議會通過投票權案

編譯林育正／綜合12日電
德州參議會民主黨團主席阿瓦拉多從11日晚間至12日上午，在議場發表長達15小時的冗長演說，以拖延議事。(美聯社)
德州參議會民主黨團主席阿瓦拉多從11日晚間至12日上午，在議場發表長達15小時的冗長演說，以拖延議事。(美聯社)

德州共和黨議員企圖立法限制投票權，即使州參議會的民主黨議員使出為時15小時的「費力把事拖」(filibuster)，法案仍闖關成功。不過由於先前出走華府的民主黨州眾議員尚未回到議會，因此法案仍卡關。

州參議會民主黨團主席阿瓦拉多(Carol Alvarado)發動費力把事拖，自11日晚間6時前開始發表演說。儘管如此，她也承認此舉無法阻止限制投票法案在參議會通過。不過民主黨展現抵抗法案的決心，也能激起支持者情緒，獲得全國目光。

阿瓦拉多被要求起立發言，更被禁止上廁所休息和穿著慢跑鞋。她說：「疫情期間，得來速投票有甚麼問題？24小時投票錯了嗎？為什麼不能為那些晚下班的民眾延長投票時間？你們說的舞弊在哪？」

阿瓦拉的演說在12日上午結束後不到幾分鐘，法案即以18比11通過；但由於眾議會未達法定人數，因此仍舊卡關。

眾議會糾儀長的代表雖然向民主黨議員辦公室發出民事拘捕令，但仍未能找到缺席成員。民主黨眾議員、華裔吳元之(Gene Wu)11日申請人身保護令，要求法官預訂在下周舉行聽證會，認定民事拘捕是否合法；他也表示其他同黨議員也有意採取相同策略。

吳元之表示：「我們對壓制選民的法案感到不平，因此將竭盡所能抵抗。每一個人都在尋找各種途徑，使共和黨的陰謀無法達成。」

限制投票法案第三版本禁止「得來速投票」和24小時全天投票。但民主黨表示德州並未查獲選舉舞弊的證據，因此限制投票的法案毫無必要性。上述兩種投票方式，被包括休士頓在內，且是全國第三大郡的哈里斯郡(Harris County)採用。

不論結果，現況已反映州議會充斥罕見難堪的氛圍。民主黨州參議員惠特麥爾(John Whitmire)就說，在從政的48年間，從未見識如此分裂的時刻。他說：「這樣的立法不僅有害，更浪費錢，癱瘓了政府。」

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