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1.2兆元基建案過關 麥康諾歸功拜登

記者胡玉立／綜合報導
投票支持1兆2000億元基建案的參院少數黨領袖麥康諾受訪時，讚揚拜登總統協助通過這一法案；但他也預期，兩黨很難有機會進行更多合作。(Getty Images)
投票支持1兆2000億元基建案的參院少數黨領袖麥康諾受訪時，讚揚拜登總統協助通過這一法案；但他也預期，兩黨很難有機會進行更多合作。(Getty Images)

基礎建設法案經民主、共和兩黨參議員協商，10日以69：30在參院過關。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)是投下贊成票的19名共和黨參議員之一。他在表決後接受華爾街日報專訪，讚揚拜登總統協助參院通過1兆2000億元基建法案；但他也預期，兩黨很難有機會進行更多合作。

逾兆元基建通過，美國基礎設施改善有望。圖為維吉尼亞州66號高速路上的一處擴建工程...
逾兆元基建通過，美國基礎設施改善有望。圖為維吉尼亞州66號高速路上的一處擴建工程。(Getty Images)

回應川普：「放眼未來而非過去」

面對前總統川普批評「沒人搞得懂麥康諾為何要讓基建案過關」，還指責他正「努力讓拜登獲勝」，麥康諾則只說，他是「放眼未來，而非過去」。

麥康諾表示，「共和黨人和民主黨人都很歡迎基建法案。立場分歧的民眾給我們一個50席對50席的參院和一個差距極微的眾院；我不認為它傳達的信息是『絕對什麼都不做』。而若要找到一個可能達成協議的領域，我想不出有比基礎建設更好的選擇，這正是我們迫切需要的。」

1.2兆元基建案和3.5兆預算決議案先後在聯邦參院通過，被視為拜登總統的一大勝利...
1.2兆元基建案和3.5兆預算決議案先後在聯邦參院通過，被視為拜登總統的一大勝利。(路透)

麥康諾還將此案的通過歸功於拜登。他表示，如果沒有拜登的支持，是沒辦法讓法案通過的。麥康諾說：「總統承諾簽署就是對同黨議員的最大支持，讓民主黨人願意就法案達成兩黨協議，值得稱讚。」

拜登則在10日記者會上感謝麥康諾支持基建法案表示，「我知道妥協對雙方來說都很難，但民主要發揮作用，妥協很重要也很必要。」

更多合作？「預期兩黨難有機會」

儘管如此，這並不代表妥協的新時代即將來臨。麥康諾重申共和黨人不應幫助民主黨提高舉債上限；他還表示，在聯邦投票立法或其他民主黨首要優先事項上，他看不到任何兩黨合作的前景。他說，基建案是個例外。

三個月前，麥康諾曾表示，他所有的注意力都放在對抗拜登政府，當時此說法讓國會兩黨可能在基建案達成合作協議一事蒙上陰影。麥康諾10日表示，媒體和民主黨人沒聽懂他的意思，幾個月來他一直都清楚認為，基礎設施是政黨可以開展合作的領域。麥康諾指出：「總統競選時自稱溫和派，我一直設法找出證據；最後，我們終於找到了。」

部分投票反對基建案的共和黨人，有人擔心國債，有人擔心共和黨若與拜登和民主黨人在基建案合作，將替支出更大的3兆5000億元預算法案舖路；麥康諾則指出，事實恰恰相反；「基建案很受歡迎，但今後要開始的事情並不受歡迎」。

麥康諾 拜登 民主黨

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