佛州確診數激增 州長、白宮對峙白熱化

佛州疫情攀升之際，該州共和黨籍州長德桑提斯(左)與拜登總統(右)之間的歧見白熱化。圖為兩人7月初在佛州討論公寓坍塌案救災情況。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 與白宮之間，為新冠肺炎而生的對峙與不和，隨著佛州 確診病例不斷增加，正益發白熱化。

這場殺死越來越多美國人的疫情危機，讓政客們有機會運用政治手段，將「自由」與「口罩及限制」形成一種對立關係；尤其是德桑提斯與白宮的爭執如此尖銳露骨，凸顯他亟欲將這場鬥爭一路延續到明年期中選舉之後。

在拜登 總統要求德桑提斯「讓路」好讓白宮得以努力遏止新冠病毒之後，德桑提斯立即回擊說；「謝謝你，可我一點也不想從你那裡聽到有關COVID的消息，你為什麼不做你自己的事就好了？」

因任期限制已離開佛州參議會的共和黨人布拉德利 (Rob Bradley) 對此表示，「德桑提斯已成為帶頭反對拜登政府的主要聲音；看到拜登和德桑提斯相互叫陣，一點也不奇怪。」

不過，美聯社分析指出，如此戰略伴隨著風險。

德桑提斯打算明年競選連任，常被人認為有機會成為2024年總統候選人；早自疫情初期，他即不斷表達自己「優先考慮佛州經濟而非全面限制以阻止疫情傳播」的立場，全國知名度已因此大幅提升。

但佛州現在也是最近確診案例激增的核心地區，幾乎每天都在打破前一天的確診人數紀錄；但德桑提斯仍堅持禁止在學校戴口罩，並認為疫苗是對抗病毒最佳之道，新限制等於防礙自由。

德桑提斯在一封籌款電子郵件中寫道，「佛羅里達是個自由州，我們賦予人民權力，不會允許拜登和他的官僚隨從闖入和侵占佛州人民的權利和自由。」

過去幾個月來，白宮一直試圖減少總統和州長之間的觀點差異，不希望把疫苗接種過程政治化；但現在，拜登開始直接點名佛州、德州等確診熱點地區的共和黨州長，顯示他過去較為溫和的對抗作法，已有了新的轉變。

拜登和德桑提斯的口角風波加劇，也預示隨著期中選舉愈來愈迫近，未來還可能發生類似衝突。

佛州民主黨策士、歐巴馬2008年總統競選總部資深人士凱文凱特(Kevin Cate)說：「德桑提斯若能用他對拜登發表刻薄話的十分之一力氣去對抗病毒，佛州就不會那麼多人死亡。」