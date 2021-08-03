金山市長幫獄中哥哥求情、涉收禮等違規 遭罰2.7萬

舊金山市長布里德。（美聯社）

舊金山 市長布里德（London Breed） 任內因3項重大道德違規，包括為獄中的哥哥向前州長求情、由下屬支付汽車 維修費、未正確申報競選獻金，將被罰款2萬2792美元。

由「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle）取得並在今天率先披露的文件指出，布里德「嚴重」違規情事包括濫用市長頭銜謀取私利、違反舊金山市政府法律接受下屬禮物及未能正確揭露競選政治獻金。

布里德昨天簽署同意書，認為「公平」。道德委員會下次會議訂在本月13日，一旦批准通過，市長將親自繳付罰款。

民主黨籍的布里德，現年46歲。她今天發表聲明，那些規定與她身為市長的決策沒有關聯影響，但是她認為「市長以身作則、為自己的行為負責很重要」，她在過去兩年的過程中學到很多。

布里德在2018年10月23日寫給前加州州長布朗（Jerry Brown）的信中，替人在獄中的哥哥拿破崙．布朗（Napoleon Brown）求情，他因非自願過失殺人與持槍械搶劫被判處44年有期徒刑，已服刑20年。

布里德說，哥哥受到裁罰過重，且在監獄裡有所改變。許多家庭成員也寄出類似的陳情信，希望爭取減刑。

前州長布朗並沒有赦免布里德的哥哥，不過道德委員會仍認定布里德發出的信件，涉及濫用市長頭銜，因此開罰2500美元。

布里德另涉及收受舊金山前公共工程主任努魯（Mohammed Nuru）的禮物，包括一筆發生在2019年的汽車維修費用。

努魯與布里德約會多年，且是數十載的朋友，布里德援引另一項法律規定，「與官員有長期、親密友誼的個人所提供的禮物不需要提報」。但道德委員會認為不適用，判定布里德違反禁止接受下屬禮物的法律，罰款8292美元。

根據報導，努魯是爭議性人物，他捲入一樁官員、包商與非營利組織等複雜關係的醜聞，在2019年被聯邦調查局指控欺詐。

道德委員會提出的第3項違規行為事關競選獻金。2015年布里德擔任舊金山市議會議員，當她準備競選連任時，要求兩位餐館老闆直接支付1250美元給廠商，製作用於舊金山同志遊行 的宣傳花車。

布里德在競選財報中未能正確披露相關捐款被罰7500美元，加上舊金山市政府法定的政治獻金每人為500美元（約新台幣1.4萬元），布里德超收捐款被罰款4500美元。

布里德的律師威里斯（Tom Willis）說，市長已經為她的錯誤承擔責任，將放下過去、繼續向前。