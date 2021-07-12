阿拉斯加共和黨推奇巴卡參加初選 挑戰穆考斯基參議員

阿拉斯加州共和黨黨部10日表決通過提案，支持前行政廳長凱莉‧奇巴卡競選聯邦參議員，挑戰穆考斯基。(美聯社)

又有「反川派」共和黨 人可能職位不保，就是來自阿拉斯加州 的聯邦參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)；共和黨阿拉斯加州黨部已決定推派對手與穆考斯基在黨內初選競爭；穆考斯基本人也說，當前的氛圍讓她明年競選連任出現變數。

共和黨阿拉斯加州黨部10日以58票對17票通過提案，支持前行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)競選聯邦參議員，挑戰穆考斯基；奇巴卡表示，她致力於維護保守主義價值觀，以及成為阿拉斯加民眾可信賴的參議員。

阿拉斯加州聯邦參議員麗莎‧穆考斯基。(美聯社)

穆考斯基面臨挑戰，是因為她支持就1月6日國會暴動事件彈劾前總統川普 ；3月13日，共和黨阿拉斯加州黨部就以53票對17票通過提案，就此事譴責穆考斯基，認為其決定與共和黨領導層背道而馳，當時共和黨領導層就說，要找到能出馬挑戰穆考斯基的人選。

川普在今年6月時就曾表示支持奇巴卡，說穆考斯基「對阿拉斯加州不利」，她「該離開了」。

穆考斯基9日在接受當地電台訪問時也說，現在川普對他的批評者「放出不少威脅」，甚至包括與他同黨派的人；因此穆考斯基承認，她反對川普的立場，確實對她明年期中選舉爭取連任「有衝擊」。

2002年以來一直擔任聯邦參議員的穆考斯基表示，川普的威脅有時是「來真的」，有時也可能只是「嘴砲」，但不能讓這一切影響她要做、她如何做、或該為誰做的事情；穆考斯基還說，她知道川普對她有所懷疑，包括她為阿拉斯加所做的事情，不過這一切仍應交給阿拉斯加民眾判斷。

穆考斯基是支持就1月6日國會暴動事件彈劾川普的七名共和黨籍聯邦參議員之一；當時穆考斯基表示，川普為了緊握權力而不擇手段，在法院不受理控告，施壓司法部失也敗後，他轉向他的支持者；川普不但煽惑暴動，而且當天暴動發生的幾個小時內還一直保持沉默，讓美國付出人命的代價。

穆考斯基9日受訪時也說，這絕不是一般的集會抗議，當天的事件「很暴力，而且是致命性的暴力」。