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切割川普 共和黨眾議員成立「保守派氣候黨團」

編譯林育正／綜合26日電

無法認同前總統川普和黨內不顧氣候變遷與全球暖化的立場，共和黨眾議員匡希恆(John Curtis)相信處理氣候議題的同時，也能堅守保守價值，因此他成立「保守派氣候黨團」(Conservative Climate Caucus)，目標教育同黨人士氣候變遷議題，推動基於市場的政策，對抗綠色新政與其他民主黨提案。

匡希恆表示：「外界會知道，共和黨人深深在乎我們的地球。我們希望讓地球成為更好的地方，達到氣候目標，並不需要扼殺經濟。一定會有辦法在不犧牲工作機會與原本的前題下，降低碳排放量。我相信共和黨能夠成為當中的領頭羊。」黨團成員梅耶爾(Peter Meijer)則表示，共和黨老早就該認清氣候變遷的現實，並且提出解決方案。

參議員英霍夫(Jim Inhofe)多年前曾拿著雪球進入國會，懷疑氣候變遷的真實性。因此梅耶爾說：「我們不會拿雪球進議場，而會提出真正的解決辦法。但民主黨把什麼政策，都扯上氣候變遷。」

匡希恆表示他與川普討論過氣候黨團，但黨團部分成員為死忠川普盟友，「但他們的思考都非常獨立」；他說：「身為保守派人士，我們在氣候議題上已經缺席太久了。」

至少有56位議員，占共和黨團的四分之一的議員加入氣候黨團；雖然眾院共和黨前三號人物未加入，但少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)保證將成立共和黨能源與氣候特別小組。

共和黨 氣候變遷 川普

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