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「中國短期內應不會犯台」 密利：短期是指一、兩年

中央社／華盛頓23日專電
美軍參謀首長聯席會議主席密利日前曾表示，中國短期內應不會軍事犯台。他今天進一步表示，所謂的短期指的是一到兩年，也認為中國奪取台灣將會極為複雜且代價高昂。（Getty Images）
美軍參謀首長聯席會議主席密利日前曾表示，中國短期內應不會軍事犯台。他今天進一步表示，所謂的短期指的是一到兩年，也認為中國奪取台灣將會極為複雜且代價高昂。（Getty Images）

美軍參謀首長聯席會議主席密利日前曾表示，中國短期內應不會軍事犯台。他今天進一步表示，所謂的短期指的是一到兩年，也認為中國奪取台灣將會極為複雜且代價高昂。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與密利（Mark Milley）今天出席聯邦眾議院軍事委員會年度預算聽證會。

前美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）卸任前曾在國會作證時表示，擔憂中國會在未來六年內試圖採取行動併吞台灣。密利日前在另一場國會聽證會上曾表示，中國短期內軍事攻擊台灣的可能性很低。

眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）今天追問密利的看法。密利回應表示，對於所謂的近期，他的定義是一到兩年。

密利指出，中國或許會做出這樣的決定，但不認為會突然發生，也沒有理由突然發生。中國付出的代價遠超過利益，中國國家主席習近平與共軍會對此清楚估算，並瞭解為了奪取一個擁有眾多人口且有防衛能力的大型島嶼，將是極度複雜且代價高昂。

也因此，密利指出，短期，亦即未來的12、24個月內，他並未看到有這樣的可能與警訊。但6年、8年、10 年或20年後？「很多事都可能發生」，中國明顯地正在建立能力，這是毫無疑問的。中國已經進行一段時間，對此美軍正在密切監視。

至於中共與共軍對台灣的看法，習近平是否視台灣為其個人成就，密利表示，台灣議題與統一台灣是中國國家安全利益核心。

但他也表示，確保與台灣有關的任何事物都能和平發展，且在該區域或全球範圍內不會發生衝突，也是美國國家安全利益核心，因此美方支持在台灣關係法等原則下，和平解決台海議題。

中國 台灣關係法 美國

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