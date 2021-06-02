共和黨眾議員格林爭議多 民主黨暗喜為「最佳助選員」

言行爭議不斷的共和黨籍聯邦眾議員喬瑞‧格林，已被視民主黨的「最佳助選員」。(美聯社)

當前雖然民主黨 「完全執政」，但參眾兩院都只是「微弱多數」的格局，且人口普查結果的選區畫分，可能威脅未來減少席次，因此民主黨要維繫政權得煞費苦心，其中共和黨 人有時也會成為民主黨的「最佳助選員」。

「國會山報」(The Hill)報導，成為民主黨「助選利器」的共和黨人，包括眾議員喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)，其日前將戴口罩 要求與納粹屠殺對比的言論，引發外界譁然，一些共和黨人也加入譴責行列。

但是格林仍繼續發聲明說，他對於讓人不舒服的言論「感到抱歉」，但是這種「汙衊、拒斥、汙名化」不願接種疫苗或戴口罩的美國人，令人想起歷史上的「暴君」行事，這也是左派想做的事情；格林還稱，與對以色列的批評一起，都足以說明民主黨有「反猶太主義」。

格林的爭議言行不止於此：去年她表達了對「匿名者Q」(QAnon)陰謀論，以及應該透過暴力反制民主黨的言論表示支持，一貫信奉川普不受司法認可，所謂選舉「遭盜竊」的指控。

此外，格林還攻訐其他議員的跨性別女兒，參與籌組國會「美國優先黨團」(America First Caucus)，其聲稱要促進「盎格魯薩克遜政治傳統」，但是對移民持較排斥的態度。

民主黨也不會放過這個藉此批評共和黨的機會；民調專家墨菲(Molly Murphy)就表示，川普卸任總統後，格林提供民主黨「巨大的機會」，讓他們把格林的言行舉止與共和黨本身綁在一起，把共和黨描述成及右翼的陰謀論信奉者，民主黨接下來在各種活動上，可能都會看到格林的名字。

雖然格林將要求戴口罩與納粹相提並論的作法，遭到眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)及共和黨眾院全國委員會發言人的批評，但按照當前形勢，格林可能不會遭到黨團正式譴責，遑論作出暫停議事等懲處；而這點自然又可以被民主黨拿來大做文章。