格林「反口罩令」竟扯納粹 麥卡錫批：令人嫌惡

共和黨籍聯邦眾議員喬瑞‧格林。(美聯社)

被前總統川普力捧的極右派的新科聯邦眾議員喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)把眾院 的口罩 令比作「生活在納粹 政權的猶太人過的日子」，25日遭共和黨領袖譴責。

她在20日播出的播客節目中說，眾院民主黨通過的戴口罩等防疫措施，讓大家有如大屠殺期間猶太人受到的待遇，她也罵議長波洛西「神經病」。

格林說：「回顧一下那段要人民配戴金星臂章的日子，那些人絕對被當成二等公民，在納粹德國還被送上火車，送進瓦斯間去。那個波洛西所談論的，就是這種濫權措施。」

儘管這番發言已在網路上引發批判的烈火，她25日卻更進一步，把有些商店打算讓打過疫苗的員工，不用戴口罩上班但需配戴「已接種疫苗」的標章，比喻作「納粹強迫猶太人配戴金星臂章。」

元月到現在，不願意批評她的共和黨國會同僚，終於忍不住了。眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)25日說，格林錯了，故意把眾院戴口罩的規定比做納粹強逼猶太人，實在令人「嫌惡」，這點，讓我們有必要講出來，就已夠令人懊惱了。

曾經建議懲處格林的波洛西說，格林的發言已經超過任何言詞可以譴責的範圍，這種言論「不能見容於我們的國家。」民主黨眾議員已提議國會懲處格林。

參院少數黨領袖麥康諾也認為，格林胡亂發言「絕對令人憤怒，應受譴責」，但要不要懲處，那是眾院的事。

共和黨在眾院第三號人物艾莉絲．史提法尼克(Elise Stefanik)則說，把口罩、疫苗抗疫作為比喻作納粹大屠殺，太小看人類歷史上最嚴重的殘害人性事件了。