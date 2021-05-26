美擬祭競爭力法案抗中 將斥2千億挺晶片業、科研

參院多數黨領袖舒默集合兩黨參議員準備提出法案與中國競爭，提升國家科研及科技製造業以利經濟及國家安全。(美聯社)

國會兩黨近期推動的議程中，除了對付中國 漸增的國際影響力外，殊少共識，故參院 多數黨領袖舒默已團結兩黨議員，準備提出法案，由多方面反映美、中較勁，提升國家科研及科技製造業，造福經濟及國家安全，是重中之重，尤其全球半導體供應短絀，已威脅到美國 汽車、家用電器及手機生產。

財金頻道CNBC報導，參院多數黨領袖舒默整合兩黨參議員準備提出的法案命名為「美國2021創新及競爭力法案」(United States Innovation and Competition Act)，其中擬斥資約2000億元，罕見的至少參院內六個委員會都提供意見。

提案雖要最後細修，但內容可概述為：提供520億元以支持國內半導體生產；批准「國家科學基金會」(NSF)由2022到2026會計年度經費810億元；批准同一期間，給能源部169億元經費，用在研發方面，另創造重要科技領域與能源相關的供應鏈；批准100億元給國家航空暨太空總署(NASA)，供研發人類登上其它星體的計畫。

新法案長達1400頁，有所修正的地方在讓NSF煥然新生，那四個會計年度取得約810億元經費，另創設科技及創新理事會；理事會的職責，在確保NSF經費用在研發關鍵科技，如人工智慧、高效電腦運算、機器人及半導體。

舒默24日表示，本法案可望讓國家走上創新、生產、競爭力都領先全球之路，顧及未來產業；法案的核心，在維繫國家身為全球經濟領袖的角色，幾乎沒別的事比它更重要。

共和黨要求法案某些已繕就條款要有變更，另經費也得商量，所以舒默沒把提案的時限講得很明，但咸信本法案近幾周便會由參院通過。

共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)便表示支持修改法案，明定禁止任何美方資金流往中國，資助中方研發出毒性更強的病毒，言下之意是認定新冠病毒係由武漢病毒研究所流出。

本案似乎一定過關，再轉送眾院，再度提醒拜登政府與國會有近乎一致的目標，便是維持美國的競爭力，就經濟及地緣政治都勝過中國。