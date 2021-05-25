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社媒若禁保守派言論 佛州通過立法重罰

記者張聲肇／綜合報導
佛州州長德桑提斯(中)24日簽署一項法案，將重罰禁止保守派言論的社媒。(美聯社)
佛州州長德桑提斯(中)24日簽署一項法案，將重罰禁止保守派言論的社媒。(美聯社)

社媒敢禁止保守派言論，佛羅里達州將罰款25萬元，這是共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日站在「阻止科技巨擘檢查言論」標語下，簽署生效的法案要旨。

佛州這條法律規定，哪個社交媒體公司敢把州級選舉裡面保守派的言論禁掉，將受到每天罰25萬元的處分，郡市級地方選舉，若把保守派候選人的帳戶關掉，則每日罰2萬5000元。

德桑提斯在法案簽署儀式上說，矽谷某些大公司對美國人民施展「美國史無前例」的權力，它們的任務似乎就是「壓制觀念」。

這條法律顯然是看到推特、臉書等平台公司把川普帳號關掉，忿忿不平才制定的。但是，網路科技公司移除客戶上傳聞稿，受到聯邦法律的保護，不會因此成為被告，州法與聯邦法牴觸時，聯邦法大於州法，因此，佛州要如何執行這條法律，大有問題。

聯邦「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條規定，科技業者出於善意把「猥褻、淫蕩、好色、汙穢、過度暴力、騷擾、或任何引人反感的」內容移除，不能因此成為訴訟的對象。

德桑提斯說，大科技公司以控制帳號的方法，把「跟自己意識形態不合」的內容刪除。除了禁掉川普，他另外舉出推特縱容伊朗領袖公然宣揚殺死猶太人的言論，卻得以保留帳號，直言「這是錯誤的。」

新法授權州檢察長根據該州「欺瞞與不公貿易作為法」起訴對保守言論過度壓制的科技公司。州民如果覺得自己的言論受到不公平處置，也可告科技平台公司求償10萬元。

法律要對付的是推特、臉書等每月用戶上億人的科技巨擘，但迪士尼公司的應用軟體及主題公園業主不在此列。不過，通訊與電腦業協會會長施魯爾斯(Matt Schruers)說，這條佛州法律有違憲之疑。

佛州 推特 美國

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