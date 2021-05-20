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還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

特派員黃惠玲╱綜合報導
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

去年6月於密蘇里州聖路易市一處豪宅外，持槍要求示威者離開私人土地的61歲律師馬克麥戈斯基(Mark McCloskey)，在福斯電視台主持人卡爾森(Tuck Carlson)的節目中表示，他將參選2022年密州聯邦參議員，「去年夏天，上帝偽裝成一群憤怒的暴徒來敲我的門」，因此喚醒了他。馬克麥戈斯基設立了競選網站(Mark McCloskey for Missouri)，並開始募款。

他及63歲妻子帕莉西亞(Patricia McCloskey)去年6月28日因為在數百名「黑人的命也是命」的抗議者，經過他們所居住的富人區時，分別手持長槍及手槍站在自家豪宅門前，要求示威者遠離私人土地，示威者隨即繞道離開，事件並未發生衝突。

不過隨著影片曝光，兩人的作法引起諸多非議，檢調還曾到他們的住宅搜索，並扣留帕莉西亞在影片中所持的槍枝。兩人的律師施瓦茲(Joel Schwartz)曾表示，要起訴這對夫婦於法無據。根據密州法律，處於合理恐懼或恐懼中的人，有權採取必要的措施保護自己。

檢察官加納德(Kim Gardner)表示，該夫婦的行為在非暴力示威中，製造了暴力風險，「以威脅的態度揮舞武器是違法的」，之後密州聖路易檢方以「非法使用槍枝」重罪(felony unlawful use of weapon)起訴兩人，包括川普總統、密蘇里州州長帕爾森(Mike Parson)、國會參議員霍利(Josh Hawley)等均曾出面關切，並替這對白人夫婦說話。

去年大陪審團以同樣罪名起訴這對夫婦，還增加了一項「竄改證據」的指控。夫婦兩人反批「這些指控都是出於政治動機」，因此案知名度大升的兩人，還受邀在去年的共和黨全國代表大會上，「視訊」表達支持川普，共和黨籍的密州州長帕爾森表示，假使該對夫婦被定罪，他會赦免他們。

全案預計今年11月開庭審理，但原來負責該案的檢察官加納德，因去年競選連任時，發出一封募款郵件提到此案，法官已將案件轉給特別檢察官，不再由加納德負責起訴。

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