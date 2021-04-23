「華府自成一州」法案 眾院通過 參院恐阻撓

包瑟向55名未簽署支持「華府自成一州」法案的參議員喊話，希望全美民眾團結捍衛自由民主。(市長辦公室提供)

國會眾院 22日以明顯黨派分歧通過「華府 自成一州」法案，向民主黨在拜登任內100天推進該議程的計畫再進一步，拜登政府本周也大力支持，不過該法案在參院 的希望渺茫，若要法案通過，在參院需獲60票，因此就算民主黨以微弱優勢掌控參院，法案恐怕仍將落空。

眾院以216比208票通過上述法案，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在投票前表示，讓華府成為一州是「重申美國民主內涵和實質」的必經之路，並稱提案的華府國會眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)是民主和華府民眾權益的守護者。

諾頓提出的HR51「接納華府法案」獲得民主黨人的廣泛支持，拜登政府也在20日發布「政策立場」力挺該法案，表示這將讓華府居民獲得本應有的國會代表權和話語權，讓美國民主更完整，振興美國經濟，創造多元文化，這也是華府爭取自成一州以來，從白宮獲得的最有力支持。

雖然該法案順利在眾院通過，在參院的前途渺茫，共和黨人預計會在參院「費力把事拖」(filibuster)阻撓議事，讓法案再度落空；相似的法案去年曾順利在眾院通過，但在共和黨占多數的參院「夭折」，沒有進入表決環節。若要在參院闖關成功，需60票，目前該法案的參院版本獲得44位民主黨人支持。

反對讓華府自成一州的喬治亞州共和黨籍眾議院海斯(Jody Hice)表示，開國先輩最初就沒有計畫讓華府自成一州，因此該法案自然要被推翻；但維州民主黨眾議員康納利(Gerald Connolly)反駁稱，華府已擁有比某些州更多的人口，且有71萬2000多市民每年向聯邦納稅，因此民眾的話語權和代表權也應有相應變化，否則民主無法進步。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)22日也向55名未簽署支持該法案的聯邦參議員喊話，稱通過法案能糾正「美國200多年來的錯誤」，現在也是全美民眾團結捍衛自由、民主和正義的時刻。