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倒戈彈劾川普 共和黨10眾議員首季募款大增

編譯盧炯燊／綜合17日電
支持彈劾前總統川普、被川普點名要拉下台的懷俄明州國會眾議員麗茲‧錢尼，今年首季的募款成績是兩年前同期的五倍。(美聯社)
支持彈劾前總統川普、被川普點名要拉下台的懷俄明州國會眾議員麗茲‧錢尼，今年首季的募款成績是兩年前同期的五倍。(美聯社)

1月6日國會暴亂事件後，國會眾院對當時的總統川普展開彈劾聆訊，十名倒戈支持彈劾的共和黨眾議員當時雖然遭黨內同志非議，但今年首季籌得的政治捐獻卻都比兩年前同期大幅增加，遠遠抛離黨內的競爭對手。

這十位眾議員倒戈使川普極為震怒，表明支持黨內其他人；他在年初舉行的保守派政治行動會議發言時，公開點名這十人，要求他的支持者在明年期中選舉把他們拉下來。

然而根據聯邦選舉委員會最新文件顯示，這十位眾議員在首輪籌款中，幾乎都將主要對手甩在後面。

這十人裡，已有九人已出現主要挑戰者，有些甚至面對多人挑戰。共和黨一些策略家擔心，內鬥會破壞力爭在2022年重奪國會控制權的前景。

前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)正是一個好例子；她支持彈劾川普，在首季籌得150萬元，除了是2019年首季的五倍外，也是十人籌得最多捐獻的一個。

目前共和黨內已有三人準備在明年初與錢尼爭奪提名，他們也提交了籌款報告，而川普也注意到他們遠遠不及錢尼。他日前透過其政治行動委員會發出聲明指出，錢尼在懷州的民調中遙遙領先，若是太多人與她爭奪，只會造成分裂，因此他會盡快找出一個背書的對象。

值得注意的是，三個對手都是在錢尼支持彈劾後才冒出來，因此籌款不及，不足為奇。

伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)是十個支持彈劾者之一，也是批評川普不遺餘力的人，在首季為他的競選委員會籌得的款項是2019年首季的三倍多。

南卡羅來納州的萊斯(Tom Rice)是這十個支持彈劾案的共和黨眾議員裡最保守的一位，今年首季籌得40萬5000元，較2019年同期的15萬餘元顯著增加。

儘管十人都對籌款表現感到高興，但由於現仍處於兩年期中選舉的初期，籌款數字只是其中一個衡量因素。

眾議員 共和黨 彈劾

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