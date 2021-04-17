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認罪第1人 國會暴亂被告、極右翼組織成員盼換輕判

記者胡玉立／綜合報導
國會大廈暴亂事件第一位認罪被告、極右翼「守誓者」民兵組織成員沙弗(前右)，同意與調查人員合作，以換取較輕刑罰。(Getty Images)
國會大廈暴亂事件第一位認罪被告、極右翼「守誓者」民兵組織成員沙弗(前右)，同意與調查人員合作，以換取較輕刑罰。(Getty Images)

聯邦法官梅塔(Amit Mehta)16日表示，1月6日國會大廈暴亂事件第一位認罪被告，極右翼「守誓者」(Oath Keepers)民兵組織成員、重金屬樂團Iced Earth團長蒹吉他手沙弗(Jon Ryan Schaffer)認罪並同意與調查人員合作以換取較輕刑罰，司法部考慮將他納入聯邦證人安全計畫。

聯邦檢察官視沙弗為寶貴合作者，他們正持續調查各民兵組織和其他參與當日暴亂的極端分子；現年53歲、支持前總統川普的沙弗被控攻擊國會大廈並向警察噴灑胡椒噴霧；他在華盛頓聯邦法院與檢察官達成的協議中承認兩項罪名：妨礙警察執法、使用危險或致命武器進入並留在有所限制的建物裡。

檢方表示，來自印第安納州哥倫布市的沙弗在1月6日國會暴亂當天，身穿防禦背心和寫有「守誓者終身會員」的棒球帽，他也在認罪協議中承認自己是該極端主義團體的「終身會員」。

多位「守誓者」成員及同夥被控串通、阻止國會當天選舉人投票認證；該案是檢方針對國會暴亂提出的最大也最嚴重案件，沙弗並沒有因此案遭到控罪。

檢方指出，那些被告來到華府準備使用暴力並企圖停止認證，許多人穿著防禦背心和頭盔準備應戰，其中還有人討論在需要武器時於城外組建「快速反應部隊」。

沙弗在與檢方協議中承認，暴民打開由國會警察守衛的大門後，他是首批進入國會大廈的其中一人；當局說，沙弗使用化學刺激劑噴到國會警察臉上，令員警手足失措，他後來在手持熊噴霧劑的情況下，離開國會大廈。

沙弗以前提過很多陰謀論。他還曾對某德國新聞台表示，一個陰暗的犯罪集團試圖以共產主義主張統治世界，他和其他人準備使用暴力與其抗爭。

聯邦調查局(FBI)在法庭文件指出，沙弗「長期以來一直持有極右翼的極端主義觀點」，曾「將聯邦政府稱為『犯罪集團』」。

國會暴亂發生後，FBI張貼出沙弗的照片尋求民眾識別出暴民；沙弗幾周後向FBI自首。

國會暴亂共有370多人面臨聯邦指控；司法部表示正與其他被告個別進行認罪談判。

警察 FBI 司法部

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