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國會報告：竄改科學家疫情報告 川普官員沾沾自喜

記者顏伶如／綜合報導
前衛福部政務官去年曾私下自我吹捧，為成功攔阻或竄改聯邦疫病防治中心科學家計畫發表的新冠疫情報告而沾沾自喜。(Getty Images)
前衛福部政務官去年曾私下自我吹捧，為成功攔阻或竄改聯邦疫病防治中心科學家計畫發表的新冠疫情報告而沾沾自喜。(Getty Images)

國會調查人員公布最新報告指出，前總統川普任內的衛生福利部官員去年曾私下自我吹捧，為成功攔阻或竄改科學家計畫發表的新冠疫情報告而沾沾自喜，因為修正後的報告內容較符合川普對疫情的樂觀預期。

華盛頓郵報9日報導，美國去年爆發新冠疫情後，就在政府部門的專業科學家忙著對抗新冠病毒的同時，一批川普政務官則在扯科學家後腿，除了竄改專家寫好的疫情報告，還把基調完全不一樣的另類論點灌輸給川普。

報導指出，眾院特設新冠病毒危機小組委員會(House Select Subcommittee on Coronavirus Crisis)取得電郵紀錄顯示，前衛生部科學顧問亞歷山德(Paul Alexander)去年9月9日寫信給當時的衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)，信中舉例如何兩度施壓，成功逼迫疾病防治中心(CDC)官員屈服，修改疫情報告。

亞歷山德在信中寫道，原本CDC的報告開頭便提到新冠病毒在年輕族群間傳染的風險，但他向CDC科學團隊施壓後，文字被修改。

同一封電郵裡，亞歷山德提到對CDC施壓，更改疫情每周報告；國會調查人員取得電郵資料顯示，亞歷山德在2020年9月11日寫信給當時的白宮疫情顧問阿特拉斯(Scott Atlas)，信中預告CDC即將公布的年輕族群染疫死亡統計數字，協助阿特拉斯準備反駁論點。

亞歷山德在信中寫道，希望阿特拉斯幫忙草擬一份媒體投書文稿，信中也稱CDC疫情報告「是為了配合選舉而算好時間發布的」，故意讓校園持續關閉，違反川普重啟校園的呼籲。

信中寫道：「讓我們建議總統，取得授權得以對這份疫情報告先下手為強，因為報告會在周末期間占滿媒體版面，所以我們必須削弱誤導的內容。」

阿特拉斯、亞歷山德及卡普托均未對華盛頓郵報報導發表評論。

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