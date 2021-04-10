國會報告：竄改科學家疫情報告 川普官員沾沾自喜
國會調查人員公布最新報告指出，前總統川普任內的衛生福利部官員去年曾私下自我吹捧，為成功攔阻或竄改科學家計畫發表的新冠疫情報告而沾沾自喜，因為修正後的報告內容較符合川普對疫情的樂觀預期。
華盛頓郵報9日報導，美國去年爆發新冠疫情後，就在政府部門的專業科學家忙著對抗新冠病毒的同時，一批川普政務官則在扯科學家後腿，除了竄改專家寫好的疫情報告，還把基調完全不一樣的另類論點灌輸給川普。
報導指出，眾院特設新冠病毒危機小組委員會(House Select Subcommittee on Coronavirus Crisis)取得電郵紀錄顯示，前衛生部科學顧問亞歷山德(Paul Alexander)去年9月9日寫信給當時的衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)，信中舉例如何兩度施壓，成功逼迫疾病防治中心(CDC)官員屈服，修改疫情報告。
亞歷山德在信中寫道，原本CDC的報告開頭便提到新冠病毒在年輕族群間傳染的風險，但他向CDC科學團隊施壓後，文字被修改。
同一封電郵裡，亞歷山德提到對CDC施壓，更改疫情每周報告；國會調查人員取得電郵資料顯示，亞歷山德在2020年9月11日寫信給當時的白宮疫情顧問阿特拉斯(Scott Atlas)，信中預告CDC即將公布的年輕族群染疫死亡統計數字，協助阿特拉斯準備反駁論點。
亞歷山德在信中寫道，希望阿特拉斯幫忙草擬一份媒體投書文稿，信中也稱CDC疫情報告「是為了配合選舉而算好時間發布的」，故意讓校園持續關閉，違反川普重啟校園的呼籲。
信中寫道：「讓我們建議總統，取得授權得以對這份疫情報告先下手為強，因為報告會在周末期間占滿媒體版面，所以我們必須削弱誤導的內容。」
阿特拉斯、亞歷山德及卡普托均未對華盛頓郵報報導發表評論。
上一則
槍殺2偷車賊 國防部保安落網被控殺人罪
下一則
FB留言