前密西根州長格蘭霍姆任能源部長 參院通過 14名共和黨議員支持

前密西根州州長珍妮佛‧格蘭霍姆(左)25日於參院通過任命案後，隨即在賀錦麗副總統(右)監誓下，就任能源部長。中為格蘭霍姆的先生。(美聯社)

聯邦參院 25日通過能源部部長人事任命案，前密西根州州長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)以64：35的票數獲得支持，其中14人為共和黨籍參議員，包括少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)。

拜登 政府上任後強打綠能政策，格蘭霍姆將成為協助對抗氣候變遷 的重要官員之一；今年62歲的格蘭霍姆曾任兩屆密州州長，任職期間還遇上2008年的金融海嘯。

密州經濟體以汽車工業為主，在格蘭霍姆擔任州長時期曾大力推廣乾淨能源技術，例如電動車及所需之電池生產，更增加許多工作機會，讓原本從事煉油、煤炭和其他石油供應鏈相關產業的民眾可順利轉行。

人事案通過後格蘭霍姆也在推特(Twitter)上發文致意：「為了減緩氣候變遷對生態的威脅，透過發展乾淨能源並在全國增加更多相關且高薪的工作機會，讓我充滿熱忱。我等不及了，讓我們開始吧！」

身兼參院能源及自然資源委員會(Energy and Natural Resources Committee)主席的民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)表示，格蘭霍姆擁有卓越的領導能力及遠見，對於協助該部門對抗氣候變遷並提出創新的解決之道她勢在必行，同時還保障更多工作機會。

格蘭霍姆在上個月出席參院人事聽證會時指出，她將提倡風力和太陽能發電的技術，卻遭到部分擔心石油產業未來的共和黨議員反對；格蘭霍姆在聽證會上曾說：「我們可以向亞洲購買電動車的電池，也可以向丹麥購入風機，或選擇在美國本土製造。」

參院能源委員會成員貝拉索(John Barrasso，懷俄明州)稱，拜登政府「似乎有意轉換美國的主要能源，所以我無法昧著良心，支持拜登所提的能源部候選人。」