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首位女財長葉倫宣誓 首位女副總統主持

記者胡玉立╱綜合報導
美國史上第一位女性財政部長葉倫(左，舉手者)26日宣誓就職。儀式於白宮東廂入口舉行，由首位女副總統賀錦麗(右)主持。(美聯社)
美國史上第一位女性財政部長葉倫(左，舉手者)26日宣誓就職。儀式於白宮東廂入口舉行，由首位女副總統賀錦麗(右)主持。(美聯社)

第78任財政部長葉倫(Janet Yellen)26日宣誓就職，正式成為美國史上第一位女性財政部長。宣誓儀式於白宮東廂入口舉行，由首位女副總統賀錦麗(Kamala Harris)主持。葉倫的丈夫，2001年諾貝爾經濟學獎得主阿克洛夫(George Akerlof)和他們的經濟學者兒子羅伯特(Robert Akerlof)均出席。

參院25日以84票對15票通過葉倫提名案。74歲的葉倫，曾於2014年至18年擔任首位女性聯準會主席，是拜登總統提名內閣獲准的第三人。

葉倫可望在推動拜登1.9兆元紓困方案獲國會批准方面，扮演關鍵角色。她也將代表拜登政府負責全球金融事務，領導財政部監督國稅局稅收徵管、制定銀行法規政策及代表拜登政府與華爾街聯繫。

葉倫提名案在參院過關前，獲參院財政委員會一致支持。該委員會共和黨人表示，他們與葉倫及拜登政府在提高企業稅和富人稅等政策有歧見，但他們相信讓拜登迅速組建其經濟團隊很重要。

葉倫在財政委員會聽證會中強調，應儘速採行疫情紓困方案，向年收入低於7萬5000元的個人提供1400元額外付款、提供擴大失業救濟金、進一步幫助小型企業、支持城市和州防範裁員，同時也為疫苗生產和分發提供更多支持。

葉倫是學有專精的經濟學者，曾任加州大學伯克萊分校教授。葉倫卸任聯準會主席後，一直是華府自由派智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)傑出研究員。她常在公開場合表達她對經濟政策影響普羅大眾、尤其是處境不利社區的擔憂。

葉倫 拜登 提名

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