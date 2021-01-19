執意統計哪些人是非法移民惹議 人口普查局長提前辭職

法定任期到年底的人口普查局長迪林翰，因被批評把局長角色政治化，將於拜登上任的20日辭職。(美聯社)

法定任期到年底的人口普查 局長迪林翰(Steven Dillingham)，因過度配合川普 「找出哪些人是非法移民 」等引發爭議的政策，廣受批評，18日表示將於拜登政府上任當天，即20日辭職。

依據聯邦法，迪林翰的任期至2021年12月，現在相當於提前一年下台。

在他發表聲明將和川普同進退的前幾天，人口普查局上上下下忙著趕製2020年普查結果報告。報告細節將影響聯邦議員選區的重畫、席次的多寡、以及1兆5000億元聯邦預算的分配。

該局督察長上周公布報告說，迪林翰等高階主管施壓統計部門同仁，15日前提出無證移民人數及分布的「技術性」報告。民主黨國會議員聞訊，立予譴責，並要他辭職。拉丁裔及亞裔等民權團體也要求他辭職。

普查局內部吹哨者向督察長辦公室投訴，川普任命的兩名高官，要統計人員運用聯邦及州政府的行政記錄，判定哪些居民是非法移民，從統計學的立場，這是「難以辯護」的政治凌駕、甚至霸凌專業之舉。

督察報告出爐後，迪林翰馬上下令暫停趕製技術性報告的工作。

他在辭職聲明中表示，他早有提早退休之意，卻被勸阻。「我清楚，總統當選人拜登了解統計單位的重要性，我有信心他會挑選適當的人才來領導人口普查局；這從他任命強大且經驗豐富的商務部領導階層，就可知道」。商務部是人口普查局的直屬上司。

迪林翰下台後，由誰暫代，普查局未回覆媒體詢問。

人口普查中有關無證移民的統計引發爭議，地方政府和民權團體提告，兩造律師15日都籲請主審法官暫勿處理，等拜登政府上任後定奪。

政府律師和提告方的律師都主張，聯邦法院21天內暫停審理本案，等新政府評估人口普查局與商務部的作業過程，考量國家利益及提告方的論點，再決定下一步。川普政府律師也表示，普查局不會發布根據川普兩道行政命令整理的普查統計數字。