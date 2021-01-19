我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

執意統計哪些人是非法移民惹議 人口普查局長提前辭職

記者張聲肇／綜合報導
法定任期到年底的人口普查局長迪林翰，因被批評把局長角色政治化，將於拜登上任的20日辭職。(美聯社)
法定任期到年底的人口普查局長迪林翰，因被批評把局長角色政治化，將於拜登上任的20日辭職。(美聯社)

法定任期到年底的人口普查局長迪林翰(Steven Dillingham)，因過度配合川普「找出哪些人是非法移民」等引發爭議的政策，廣受批評，18日表示將於拜登政府上任當天，即20日辭職。

依據聯邦法，迪林翰的任期至2021年12月，現在相當於提前一年下台。

在他發表聲明將和川普同進退的前幾天，人口普查局上上下下忙著趕製2020年普查結果報告。報告細節將影響聯邦議員選區的重畫、席次的多寡、以及1兆5000億元聯邦預算的分配。

該局督察長上周公布報告說，迪林翰等高階主管施壓統計部門同仁，15日前提出無證移民人數及分布的「技術性」報告。民主黨國會議員聞訊，立予譴責，並要他辭職。拉丁裔及亞裔等民權團體也要求他辭職。

普查局內部吹哨者向督察長辦公室投訴，川普任命的兩名高官，要統計人員運用聯邦及州政府的行政記錄，判定哪些居民是非法移民，從統計學的立場，這是「難以辯護」的政治凌駕、甚至霸凌專業之舉。

督察報告出爐後，迪林翰馬上下令暫停趕製技術性報告的工作。

他在辭職聲明中表示，他早有提早退休之意，卻被勸阻。「我清楚，總統當選人拜登了解統計單位的重要性，我有信心他會挑選適當的人才來領導人口普查局；這從他任命強大且經驗豐富的商務部領導階層，就可知道」。商務部是人口普查局的直屬上司。

迪林翰下台後，由誰暫代，普查局未回覆媒體詢問。

人口普查中有關無證移民的統計引發爭議，地方政府和民權團體提告，兩造律師15日都籲請主審法官暫勿處理，等拜登政府上任後定奪。

政府律師和提告方的律師都主張，聯邦法院21天內暫停審理本案，等新政府評估人口普查局與商務部的作業過程，考量國家利益及提告方的論點，再決定下一步。川普政府律師也表示，普查局不會發布根據川普兩道行政命令整理的普查統計數字。

人口普查 非法移民 川普

上一則

怕疫情不敢回家 加州男躲芝加哥機場禁區3個月

下一則

全美紀念金恩 金恩女兒：父親若在世，無法想像國會之亂

延伸閱讀

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦
川普解除英歐等多國旅行禁令 拜登不打算取消

川普解除英歐等多國旅行禁令 拜登不打算取消
川普取消旅遊禁令 准歐盟、英國、巴西旅客入境

川普取消旅遊禁令 准歐盟、英國、巴西旅客入境

川普支持率大幅滑落至任內最低 特赦傳不含自己和家人

川普支持率大幅滑落至任內最低 特赦傳不含自己和家人

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40
川普政府12日建議州政府擴大施打疫苗的資格，立即納入65歲以上，以及所有較易染疫者。圖為佛州年長者排隊接種疫苗。(路透)

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

2021-01-12 22:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦