新罕州眾議會選議長 改採戶外汽車電影院模式

新罕布夏州眾議會新會期6日開始，但為保持絕對的社交安全距離，400位眾議員全數開車到「會場」開會和投票。(美聯社)

新罕布夏州眾議會新會期6日開始，但眾議員 們為保持絕對的社交安全距離，改採戶外汽車電影院 模式開會並選出新議長。400位眾議員全數開車到「會場」新罕州大學停車場，所有車輛交錯排列停放，面對大型銀幕開會和投票 。

新冠疫情開始後，新罕州眾議會曾在新罕州大學室內冰球場和室外體育場碰面開會，但共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)去年12月2日在戶外宣誓就職後，9日就傳出他染疫驟逝的不幸消息。眾議會為選出繼任議長，決定避免任何摩肩擦踵的機會，改採戶外汽車電影院式方式進行選舉，並調整未來兩年的相關議程規範。

由24名成員組成的新罕州參議會也在6日召開會議，但會議採取遠距線上模式進行。民主黨眾議員雖要求也採取遠距模式開會和投票，但代理議長帕卡德(Sherm Packard)反對，因為眾院沒有允許遠距開會相關規則，而且這麼做必須花費30萬元來建立一個安全的投票系統。

6日的會議因為眾議員等候排隊入場，延後了一個多小時才開始，還有少數抗議者在場指責會議未能合理容納殘疾人士；有標語寫道：「汽車電影院是為看電影設計，不適合新罕州議會！」

新罕州眾議員帕塔契克(John Potucek)表示，「這的確很不舒服，也很特別；它將寫下歷史。等到人人都接種疫苗後，我們會重回眾議會。這是新罕布夏州史上的一個小點，以後永遠不會重來。此事攸關生死。我們到這裡來，是來做我們被選出來該做的事。」

新罕州眾議會少數黨領袖庫循(Renny Cushing)則說，他在車陣中堵了將近一個小時，「讓我想起自己去看愛國者隊的足球比賽」。