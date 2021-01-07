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共和黨不認輸 賓州州議會宣誓就職鬧翻天

編譯郭宣含／綜合6日電
賓州州議員5日宣誓就任，但以69票之差勝選的民主黨州參議員當選人布魯斯特卻被共和黨擋下，未能宣誓。圖為賓州新屆議員宣誓就職。(美聯社)
賓州州議員5日宣誓就任，但以69票之差勝選的民主黨州參議員當選人布魯斯特卻被共和黨擋下，未能宣誓。圖為賓州新屆議員宣誓就職。(美聯社)

賓州州議員5日返回州議會準備宣誓卻爆發爭議；多數共和黨人阻止民主黨州參議員當選人布魯斯特(Jim Brewster)宣誓，因為其共和黨對手妮可．齊卡瑞利(Nicole Ziccarelli)認為選票結果接近，僅差距69票，因此不願認輸。

這場選舉已受到賓州州務卿辦公室認可與賓州最高法院支持，賓州民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)5日堅持要布魯斯特加入其他州參議員一起宣誓後，共和黨靠人數優勢發起動議，暫時解除費特曼的身分；之後賓州共和黨人又表決發起另一個動議，承認州內每場選舉，除了布魯斯特。

齊卡瑞利質疑選舉結果合法性，並指稱第45區多郡的選舉結果差異來自郵寄選票，此案目前仍懸而未決；此次爭議數周前，川普總統也挑戰過拜登在賓州勝選一事，並提出選舉舞弊的無根據指控，相關訴訟也接連在法院敗訴。

賓州州議會臨時議長柯爾曼(Jake Corman)與其他共和黨州參議員5日阻止布魯斯特宣誓，稱因為齊卡瑞利的案件仍在進行中；賓州州議會民主黨人開始抗議，甚至數度大聲叫囂，其中威廉(Anthony Williams)指控共和黨人違反賓州法律與州憲法。

「今天沒一件事恰當，沒有，我們不會躺下來任人踩踏。」威廉指出：「事關賓州，而非民主黨人或共和黨人，這不只是勝選，而是要保護我們的民主。」

柯爾曼一度拒絕繼續流程，除非「第45區的紳士從主席台離開」，柯爾曼走到另一個講台呼籲表決，卸除費特曼當天在州議會的職務，雖然費特曼抗議數分鐘，但最後仍離去。

共和黨人並未透露表決前需要多少時間調查齊卡瑞利的選舉訴訟，也不清楚賓州多數共和黨人會讓該席次空多久，雖然後者並不影響賓州州參議會的權力平衡，共和黨在50席中占28席。

賓州民主黨州長沃夫(Tom Wolf)表示，布魯斯特贏得光明磊落，並稱參院共和黨人「可恥奪權，玷汙州憲法。」

賓州 共和黨 民主黨

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